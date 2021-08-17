Sosyal medyada polisleri tehdit eden şüpheli tahliye edildi

İzmir'de polis ekipleri uygulama sırasında iş adamı Sadık Yıldırım'ın bulunduğu otomobili durdurarak arama yaptı. Ekipler tarafından yapılan aramada el bombası, uzun namlulu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. İzmir Bornova Merkez Karakolu'nda gözaltına alındığını söyleyen Yıldırım, serbest kaldıktan sonra da paylaşım yaparak polislerin isimlerini kullanarak tehdit etti. Yıldırım yaptığı paylaşımlarda "Kim aldırdı lan bizi. 18 kişi yol gidiyoruz diye çetemi olduk yani. 3 ruhsatsız silah, 3 ruhsatlı silah, 2 uzun namlulu 50 gr dalga lirika, bir tane el bombası. En fazla 1-2 saate çıkarım ben. İstediğiniz kadar uğraşın" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMIN ARDINDAN TUTUKLANDI

Eline polis memurunun ismini yazarak, "Bana haddimi bildirmeye çalışan hadsiz memur kardeşim. Şimdi yedim seni. Kalabalıkta yapılan artistliğin tenhada özrü kabul olmaz lan T." paylaşımını yaptı. Sadık Yıldırım paylaşımının hemen ardından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım 'Silahla tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Sadık Yıldırım'ın avukatı Cem Duman tarafından yapılan itirazın ardından Yıldırım 1 hafta sonra yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol hükmüyle tahliye edildi. İzmir 7. Sulh Ceza hakimliği tarafından verilen tahliye kararında polis memurunu sosyal medya üzerinden tehdit eden Yıldırım'ın tutuklama tedbirinin devamının ölçülü olmayacağı gerekçesiyle tahliyesine karar verildiği kaydedildi.