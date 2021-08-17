Türkiye’nin varlığı meşrudur, dostanedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, "Türkiye'nin Afganistan
'daki varlığı meşrudur, dostanedir, barışçıdır, bu ülkenin istikrar ve güvenliğine destek mahiyetlidir. Bu nedenle askeri unsurlarımızın Afganistan
'ı terki düşünülemeyecektir" dedi. Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, şunları kaydetti:
VAZGEÇİLMEZ ÖNEMDEDİR
Adeta tek bir kurşun atılmadan altın tepsi içinde Kabil
teslim edilmiştir. Afganistan'ın iç barışa, toplumsal huzura ve siyasi istikrara kavuşması Türkiye için vazgeçilmez önemdedir. Bu ülkeye sırt dönülmesinin, hadiselerin akışının uzaktan seyredilmesinin özellikle milli çıkarlarımıza ve hatta milli güvenliğimize yönelik ilave tehditlere neden olacağı herkesçe bilinmelidir.
TERKİ DÜŞÜNÜLEMEZ
Türkiye ile Afganistan'ın yüz yıllık tarihi, kültürel ve inanç bağları Kabil'deki mevcudiyetimizin mazereti ve mesnedidir. Afganistan'a yüz çevirmek, tarihin ve coğrafyanın gerçekleriyle terstir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
'nın teklif ve temennileri ya cehaletinin ya da cüretkâr korkaklığının sonucudur. Afganistan'dan dönmek demek Anadolu
coğrafyasını tehlikeye atmak demektir. Kılıçdaroğlu'nun aklı da, anlayışı da, siyaset kavrayışı da bunu idrak etmeye kâfi değildir. ANKARA
DÜZENSİZ GÖÇÜ ENGELLEMEK İÇİN FIRSAT
AFGANİSTAN'DA bulunuyor olmamız, aynı zamanda büyük bir tehlike olarak karşımızda duran ve milletimizi kaygılandıran düzensiz göçün engellenmesi hususunda bir fırsat sunacaktır.