Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Giriş Tarihi: 18.8.2021

7 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDIRNE'DE yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K, S.K, H.Y, H.U, M.K, E.B, M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı. Dün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan otomobilde bulunan 7 FETÖ şüphelisi gözaltına alınmıştı. Kocaeli'nde de 3 şüpheli gözaltına alındı.
ARKADAŞINA GÖNDER
7 FETÖ şüphelisi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA