EDIRNE'DE yasa dışı yollardan Yunanistan
'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K, S.K, H.Y, H.U, M.K, E.B, M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Edirne
Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı. Dün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan otomobilde bulunan 7 FETÖ şüphelisi gözaltına alınmıştı. Kocaeli
'nde de 3 şüpheli gözaltına alındı.