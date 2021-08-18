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Giriş Tarihi: 18.8.2021 18:35

ABD Büyükelçiliğinden açıklama: İki helikopter Türkiye’deki görevini tamamladı!

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
ABD Büyükelçiliğinden açıklama: İki helikopter Türkiye’deki görevini tamamladı!

ABD Türkiye Büyükelçiliği Muğla’daki orman yangın söndürme çalışmalarına ABD’nin desteği hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, “Türk yetkililerle yapılan istişarelerin ardından, CH-47 Chinook tipi iki helikopter, çalışmalarının kapsamını daraltan diğer uluslararası ortaklar gibi Türkiye’deki görevini tamamladı.” ifadelerine yer verildi.

Muğla'daki orman yangınlarıyla mücadelede destek için ekip gönderen ABD, konuyla ilişkin ABD Türkiye Büyükelçiliği açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ve ABD Avrupa Komutanlığı tarafından temin edilen CH-47 Chinook tipi iki helikopterin Muğla'nın Dalaman bölgesindeki yangın söndürme çalışmalarına katılabilmesinden memnuniyet duyduk. Bu iki helikopter, su taşıma ve boşaltma çalışmalarıyla yangınla mücadeleye katkıda bulundu. Türk itfaiye ekiplerinin orman yangınlarını kontrol altına almaktaki kararlı ve başarılı çalışmalarını takdir ediyoruz. Türk yetkililerle yapılan istişarelerin ardından, CH-47 Chinook tipi iki helikopter, çalışmalarının kapsamını daraltan diğer uluslararası ortaklar gibi Türkiye'deki görevini tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti her zaman Türk Müttefiklerimizin yanında olacaktır. İki ülkenin de gelecekteki acil durumlara müdahale etmeye hazır olması amacıyla eğitim ve kapasite geliştirme işbirliğimizi sürdürmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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ABD Büyükelçiliğinden açıklama: İki helikopter Türkiye’deki görevini tamamladı!
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