"Bin Zayed Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı"

Gargaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bin Zayed'in Türkiye ziyaretine dikkati çekerek BAE'nin ilişkilerini güçlendirmeye devam ettiğini ifade etti.
BAE'de daha önce Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini de yürüten Gargaş, şunları kaydetti:
"Şeyh Bin Zayed, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı. Toplantının ana odak noktalarını da iş birliği ve ekonomik ortaklıklar oluşturdu. BAE köprüler kurma ve ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Refah ve kalkınma içerideki içgüdümüz olduğu gibi dış politikamızın da lokomotifidir."
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bin Zayed Al Nahyan'ı kabul ettiğini açıklamıştı. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular görüşülmüştü.
"DEVLETLER ARASINDA BU TÜR İNİŞLER ÇIKIŞLAR OLABİLİR"
Başkan Erdoğan, "BAE'den gerçekleşen bu ziyaret, iki ülke arasındaki buzların eridiği anlamına mı geliyor?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:
"Devletler arasında bu tür gidiş gelişler, iniş çıkışlar olabilir ve olmuştur da. Burada da benzer bazı durumlar oldu. Şu an itibarıyla yaklaşık birkaç aydır bizim istihbarat örgütümüz başta olmak üzere Abu Dabi yönetimiyle bazı görüşmeler yaparak bu görüşmelerle belli bir yere gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte de Muhammed Bin Zayed ile de bazı görüşmeleri yapma durumlarımız olacaktır, inşallah olacaktır diye düşünüyorum bugünkü görüşmeden sonra.
Bu görüşmelerle bölgedeki bazı sıkıntıları aynı kültürün, aynı inancın mensupları olarak inşallah gidermiş oluruz. Çünkü biz bölgenin esas aktörlerinin birbirleriyle doğrudan konuşmasını, müzakere etmesini, kendi sorunlarını birlikte çözmelerini önemsiyoruz. Ben de bu konuda çok hassasım."Son dakika! Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar: 552 vatandaşımızı Afganistan'dan tahliye ettik