"Bin Zayed Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bin Zayed Al Nahyan'ı kabul ettiğini açıklamıştı. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular görüşülmüştü.

"DEVLETLER ARASINDA BU TÜR İNİŞLER ÇIKIŞLAR OLABİLİR"

Başkan Erdoğan, "BAE'den gerçekleşen bu ziyaret, iki ülke arasındaki buzların eridiği anlamına mı geliyor?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Devletler arasında bu tür gidiş gelişler, iniş çıkışlar olabilir ve olmuştur da. Burada da benzer bazı durumlar oldu. Şu an itibarıyla yaklaşık birkaç aydır bizim istihbarat örgütümüz başta olmak üzere Abu Dabi yönetimiyle bazı görüşmeler yaparak bu görüşmelerle belli bir yere gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte de Muhammed Bin Zayed ile de bazı görüşmeleri yapma durumlarımız olacaktır, inşallah olacaktır diye düşünüyorum bugünkü görüşmeden sonra.