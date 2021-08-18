Nereden nereye

Giriş Tarihi: 18.8.2021

1999 depreminin üzerinden 22 yıl geçti. Depremzedelerin o günlerde kendilerine yardım ulaştıramayan hükümete ‘Devlet nerede’ diye isyanı hafızalara kazınmıştı. Bugün ise her afette jet hızıyla yaraları saran, vatandaşının yanında olan bir devlet var