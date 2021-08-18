Sarıyer’de çöken binanın mağdurlarına devletten yardım

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun'un, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile istişareleri ve çalışmaları sonucunda Sarıyerli ailelerin mağduriyetinin giderilmesi konusunda önemli bir adım atıldı. Aileler, TOKİ'nin Başakşehir'de yaptığı lüks konutlarda uygun imkanlarla ev sahibi olabilecekler, ayrıca evlerine taşınana kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurarak, kira yardımı alabilecekler.

Mağdur olan aileler TOKİ'den cazip şartlarda satın alabilecekleri konut projesini ziyaret ettiler. Ziyarette ailelere AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun da eşlik etti. Ailelere hitaben konuşma yapan Başkan Kurşun: "Bahçeköy'de evleri yıkılan mağdur vatandaşların talepleri üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum ile dersimize çalıştık. Sayın Bakanımızın talimatı, TOKİ Daire başkanlığının çalışması ile hem devletimizi, hem de vatandaşımızı zor durumda bırakmayacak makul bir çözüm önerisi üzerinde fikir birliğine vardık. Başta yetkili birimlerine her zaman vatandaştan yana çözüm önerileri sunma talimatı veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çözüm odaklı bakış açısıyla vatandaşın derdine derman olan Sayın Bakanımız Murat Kurum ve TOKİ yetkililerine Bahçeköylüler adına teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun Allah güzel günlerde oturmayı nasip etsin" şeklinde konuştu.

TÜRKER: "BAŞIMIZI SOKACAK BİR KONUTUMUZ OLACAK"

Yıkılan Çavuş Apartman Yöneticisi Muhammed Türker: "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanımız Murat Kurum ve AK Parti Sarıyer İlçe Başkanımız Halil İbrahim Kurşun'a hızlı ve çok önemli destekleri için teşekkür ederiz. Aylardan beri evlerin tahliyesi, kira yardımı, yıkılan enkaz altında yapılması gereken çalışmalar gibi pek çok konuda destek talebinde bulunduğumuz Sarıyer Belediyesinden hiçbir cevap alamazken, bu kadar kısa sürede çözüm bulan başkanımıza minnettarız. Hem İstanbul'un değerli bölgelerinden birinde başımızı sokacak bir konutumuz olacak, hem olabilecek en uygun şartlarda alabileceğiz, hem de bu sürede kirada oturan mağdurlarımıza kira desteğinde bulunulacak"

2019 YILINDA HASARLI OLDUĞU İÇİN BOŞALTILMIŞTI

9 katlı 39 daireli Çavuş Apartmanı 2019 yılında "Risk Hasarlı Bina" olarak boşaltılmıştı. Belediye, boşaltılan binanın kontrollü olarak yıkımını gerçekleştirmezken, AK Partili Belediye Meclis Üyelerinin önergesine rağmen, binadan tahliye edilen ailelere kira yardımı da yapmamış, büyük bir facianın eşiğinden dönülen yıkım gecesinde Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, kendisine tepki gösteren vatandaşları "Şarlatanlık yapmanıza izin vermeyeceğim" diye azarlamıştı.