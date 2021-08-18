Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e yalanlama

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri; Alper Taşdelen'in söz konusu açıklamasının gerçeği yansıtmadığını, Orman İşletme Müdürlüğü'nün 2017 yılı kayıtlarında Kuğulupark'ta 43 ağacın çürüme ve devrilme riskinin bulunduğuna yönelik tespitin bulunmadığını açıkladı



Bakanlık yetkilileri; Orman İşletme Müdürlüğü'nün 2019 yılında bir adet kavak ağacı için kesim izni verdiği, 2021 kayıtlarında da Kuğulupark'ta çürüme ve devrilme riskinin bulunduğuna yönelik tespitin olmadığını ifade etti.





Bakanlık yetkilileri, budama için Orman İşletme Müdürlüğü'nden izne gerek olmadığına dikkat çektiler.

Çankaya Belediyesi'nin; başkentte ünlü Kavaklıdere semtine ismine veren ve son kavak ağaçlarının bulunduğu Kuğulu Park'ta adeta ağaç katliamı yapması kamuoyunda eleştiriliyor.



Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yaptığı açıklamada; "2017 yılında Kuğulupark'ta Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri parkta tespitleri yapmış ve yaşından dolayı çürüme ve devrilme riski bulunan 43 ağaç 2017 yılında budanmıştır" iddiasında bulundu.





"ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TESPİTİ YOK"



Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri; Alper Taşdelen'in söz konusu açıklamasının gerçeği yansıtmadığını, Orman İşletme Müdürlüğü'nün 2017 yılı kayıtlarında Kuğulupark'ta 43 ağacın çürüme ve devrilme riskinin bulunduğuna yönelik tespitin bulunmadığını açıkladı.



Bakanlık yetkilileri; Orman İşletme Müdürlüğü'nün 2019 yılında bir adet kavak ağacı için kesim izni verdiği, 2021 kayıtlarında da Kuğulupark'ta çürüme ve devrilme riskinin bulunduğuna yönelik tespitin olmadığını ifade etti.



Bakanlık yetkilileri, budama için Orman İşletme Müdürlüğü'nden izne gerek olmadığına dikkat çektiler.





Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, şu iddialarda bulunmuştu:



"Kuğulupark'ta 2017 yılında yaşından dolayı çürüyen 2 kavak ağacı devrilmiş; 2 yurttaşımız yaralanmıştır. Bunun üzerine parkta yapılan tespitte 43 ağacın yaşından dolayı çürümeye maruz kaldığı ve bu ağaçların yaşaması için budama yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

Koruma Kurulu'nun uygun görüşü ile Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri parkta tespitleri yapmış ve yaşından dolayı çürüme ve devrilme riski bulunan 43 ağaç 2017 yılında budanmıştır. 34 ağaç bu işlemle tekrar hayat bulmuştur. Yaşından dolayı yoğun çürümeye maruz kalan 9 kavak ise geri döndürülememiştir. Bu 9 kavak ağacının yerine parkın ekosistemine uygun yeni ağaçlar dikilmesi için Koruma Kurulu'ndan gerekli izin alınmış ve önümüzdeki günlerde yeni ağaçların dikimi yapılacaktır. Kuğulupark canımızdır. Bu 9 kavağın da kurtarılmasını en çok ben isterdim."



ÇANKAYA BELEDİYESİ; "ŞOK BUDAMA" İLE AĞAÇLARI KERESTE HALİNE GETİRDİ



Kuruyan ağaçlara son anda müdahale eden Çankaya Belediyesi'nin "şok budama" ile ağaçları kereste haline getirdiği öğrenildi. Belediye ekipleri çok sayıda ağacı da kesti. Kuğulu Park'taki ağaç katliamına Ankaralılar sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.



Çankaya Belediyesi'nin uzmanların uyarılarına aldırış etmeden Kuğulu Park'taki ağaçların kurumasını seyrettiği öğrenildi. Belediye bünyesinde çok sayıda ziraat mühendisi ve peyzaj mimarı istihdam eden Çankaya Belediyesi Kuğulu Park'taki ağaçları koruyamadı. Zaman içinde bakımsızlıktan kuruyan Kanada cinsi kavakların bakımını yapamayan ve yeni ağaç dikmeye belediye göz göre göre parkın yeşil dokusunun kaybolmasına neden oldu.