“Tunç Soyer’e yakışmadı”

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Depremden 5 saat sonra çadırları kurduk, AFAD ertesi gün kurabildi" iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıkladı.

ÇATAKLI: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINA YAKIŞMADI

İsmail Çataklı, Tunç Soyer'in açıklamalarına cevap verdi. Çataklı, "Kastamonu Bozkurt'tan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na teessüf ediyorum. İzmir depreminde 4 saat 14 dakika sonra ilk çadırı kuran AFAD adına da teessüf ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına yakışmadı" ifadelerini kullandı.

Tunç Soyer, internet sitesine yaptığı açıklamada; İzmir depreminde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nı (AFAD) hedef aldı ve "Depremden 5 saate sonra bir yerel yönetim olmamıza rağmen ilk çadırları kurmuştuk. AFAD ertesi gün kurabildi. AFAD'ın asıl işi bu ama onlar ertesi gün kurabildiler. Herkesi işin içine dahil ederek yol almaya çalıştık" iddiasında bulundu.