19 Ağustos koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 45 milyon 25 bin 676'sı birinci doz, 34 milyon 128 bin 107'si ikinci doz, 7 milyon 195 bin 181'i de üçüncü doz olmak üzere 86 milyon 413 bin 722'ye yükseldi. Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 849 bin 85 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.