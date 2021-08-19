19 Ağustos koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 19 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat verileri

1 yıldan fazla süredir ülkemizde ve dünyada etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisi ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden günlük olarak paylaşılan Türkiye güncel korona tablosu verileri 19 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Sağlık Bakanlığı son dakika 19 Ağustos korona tablosu detayları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından henüz duyurulmadı. Bugünkü güncel korona tablosu ile vaka - vefat rakamları açıklandığında burada olacak…
VAKA SAYISI: 19 bin 944
VEFAT SAYISI: 168
İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 537
VAKA SAYISI: 21 bin 692
VEFAT SAYISI: 183
İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 636
VAKA SAYISI: 18 bin 163
VEFAT SAYISI: 165
İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 642
VAKA SAYISI: 18 bin 847
VEFAT SAYISI: 154
İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 426
VAKA SAYISI: 19 bin 949
VEFAT SAYISI: 145
İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 364
VAKA SAYISI: 21 bin 372
VEFAT SAYISI: 157
İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 492
VAKA SAYISI: 22 bin 261
VEFAT SAYISI: 138
İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 685
VAKA SAYISI: 27 bin 356
VEFAT SAYISI: 128
İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 363