Aşısızlara yasak ve kısıtlama olacak mı? Herkesin merak ettiği konu: Aşı olmayanlara ceza gelecek mi?

AŞI OLMAYANLARIN DURUMU MASADA

Bir süredir tartışmalara neden olan ve birçok farklı sesin çıktığı diğer bir konu için de gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'da olacak. Bu da kovid aşısı olmayanların durumu. Bu kesime herhangi bir kısıtlama ya da tedbirin gelip gelmeyeceği bu toplantıda netleşecek.