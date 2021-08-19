Aşısızlara yasak ve kısıtlama olacak mı? Herkesin merak ettiği konu: Aşı olmayanlara ceza gelecek mi?

Bugün yapılması beklenen Kabine Toplantısı, Bakanların yangın ve sel bölgelerinde olması nedeniyle ileri bir tarihe alındı. Bakanlar Kurulu'nun gündem maddeleri arasında birçok önemli konu bulunuyordu. Kabine'de, aşı olmayanların durumunun da masaya yatırılması bekleniyordu. Bu noktada, aşı olmayanlara ceza gelecek mi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, aşı yaptırmayanlara kısıtlama var mı? Aşısızlara yasak gelir mi? Detaylar şöyle...
SON DAKİKA | KABİNE TOPLANTISINDA ÇOK ÖNEMLİ KARARLAR ÇIKABİLİR
Başta kovid-19 pandemisi olmak üzere Türkiye gündeminde yer alan birçok konuyla ilgili alınacak kararlara ilişkin gözler kabine toplantısı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Yangın ve sel felaketlerinin de içerisinde olduğu sıcak gündem maddeleriyle ilgili değerlendirmelerin yapılıp karara bağlanacağı Cuhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın 2 Ağustos tarihinde yapılması planlanıyordu. Yangın olayları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen kabine toplantısı, Bakanların afet bölgelerinde olması nedeniyle ileri bir tarihe alındı.
AŞI OLMAYANLARIN DURUMU MASADA
Bir süredir tartışmalara neden olan ve birçok farklı sesin çıktığı diğer bir konu için de gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'da olacak. Bu da kovid aşısı olmayanların durumu. Bu kesime herhangi bir kısıtlama ya da tedbirin gelip gelmeyeceği bu toplantıda netleşecek.
AŞILAMA ORANINDA ARTIRMA ÇABASI
Başkan Erdoğan'ın 'zorunluluktan yana değilim' dediği aşı olmayan kitleyle ilgili aşılama oranının nasıl arttırılacağı, herhangi bir sosyal kısıtlamanın gelip gelmeyeceği de bu görüşme sonrasında karara bağlanabilir.