Darbecilere hapis yolu

Yargıtay kararının ardından Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı verdi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan ve cezası kesinleşen 14 sanık hakkında Yargıtay ilamına ilişkin incelemesini tamamladı. Mahkeme tarafından sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında tutuklama kararı çıkardı.



Karar infaz savcılığına gönderilirken cezaları onananlar hakkında infaz savcılığının, sanıklara teslim olmaları için müddetname göndermesi bekleniyor. Müddetnamede yazan süre zarfında teslim olmayan sanıklar için yakalama kararı çıkartılacak.