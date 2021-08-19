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Giriş Tarihi: 19.8.2021

Ellerinizden öperiz

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Ellerinizden öperiz
AYDIN Çine'de yaşayan emekli bankacı Kamil Özmen ve eşi Nuray Özmen, Aydın Valiliği'ne giderek AFAD'ın "Ben de varım" yardım kampanyasına 150 bin TL bağışlayacaklarını söyledi. Kamil amcayı bastonuyla Valilik'te görenler çiftin araçları olmadığı için dolmuşla binaya geldiğini söylediklerinde duygulandı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy "Kamil amcamız ve Nuray teyzemiz Türk halkının önemli vasıflarından birinin de yardımseverliği ve hamiyetperverliği olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi" dedi.

'UYKU TUTMADI, KOŞTUK'
Nuray Özmen, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Gece sel felaketini ekranlarda görünce sabahı edemedik. Uyku tutmadı. Birikimimizi AFAD'a aktarma kararı aldık. Sabah erkenden Valiliğe koştuk" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Özmen çiftinin fotoğrafını sosyal medyadan "Ellerinizden öpüyorum" mesajıyla paylaştı.

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