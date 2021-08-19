Hiç kimse yalan konuşmasın, devletimiz gece gündüz yanımızda

Almanya
'da Sinop Ayancık
'a bağlı Babaçay
'daki evine yaz tatili için gelen gurbetçi Ali Erel
(78) ve engelli eşi Meliha Erel
(75) sel felaketinin yaşandığı sabah kahvaltı masasına oturmak üzereydi. Çift tam çayları bardaklara doldururken evlerinin sallanmasıyla kendilerini dışarı attı. Saniyeler sonra gelen sel suları evin büyük bölümünü yıktı. Ali Erel o anları SABAH'a anlattı: Eşimin de kolundan tuttum evden çıktık ve karşı tarafa geçerek canımızı kurtardık. Evin yıkılışını gözlerimle seyrettim. O çayı içseydik ölmüştük. Eşime "Sen moralini bozma yeter ki giden mal olsun dedim. Babaçay'da komşularımız sele kapılıp hayatını kaybetti. Ev gitmiş mühim değil. Evden çıkarken yanımıza bir tane şemsiye aldık. Devlet afetin yaşandığı ilk günden itibaren tüm birimleriyle afet bölgesine geldi ve yardıma koştu. Hiç kimse yalan konuşup nankörlük yapmasın. Devletimiz yanımızda, gece gündüz burada. Su, ekmek gibi ihtiyaçlarımızı bile helikopterlerle getirdiler.