İBB önünde eylem var!

'KORKUDAN RAPORLARINI İPTAL EDİYORLAR'

İşten çıkarılan Bahadır Öcalan "2016 taşeron şirketler döneminde mesleğe başladım. o yıllardan bu zamana kadar uzanan bir iş yükü vardı iş yükünün sonuncunda bazı eklemsel hastalıklar meydana geldi bu oranda performansım düştü. 4'te 3 ünü yerine getirmeme rağmen 3 ay önce ücretsiz izne çıkarıldım. 1 aydır işsizim meslek hastalığından dolayı niteliklerime uygun iş olmadığı belirtilerek iş aktinin feshi gerçekleştirildi.bende niteliklerime uygun iş olduğuna inanıyorum. İşten çıkarılmanınn daha kolay bir çözüm olduğunu düşünüyorlar o yüzden bende buna karşı ses çıkarmak istedim. İş yükünün daha görünür hale gelmesini istedim ve diğer çalışma arkadaşlarımın da sağlıklı ve huzurlu bir çalışma hayatına sahip olmasını istiyorum. o yüzden belediye yöneticilerinin duyarlı olmasını istiyorum Ekrem İmamoğlu'nun bu sürece dahil olmasını isiyorum. Yeni yönetim 2 yıldır bu süreci sürüyor ama bu süreç içerisinde iş yükününe dâhil herhangi bir olumlu adım atılmadı personel istekleri karşılanmıyor. Karşılansa bile çok az karşılanıyor. Çoğu arkadaşımızın meslek hastalığı var rapor alıp mesleğinden olmamak için raporunu iptal eden oldu. Ailesine bakmak ve çalışmak zorunda olan arkadaşlarımız var. yönetimin bu konuda daha duyarlı olmasını istiyoruz. Yetkililerin duyarlı olmasını ve işçilerin korumasını istiyoruz" dedi.