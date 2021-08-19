İBB önünde eylem var!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, iş yükünü artırdığı personelden meslek hastalığına kapılan personelin aldığı raporları 'sahte' olarak nitelendirdi. Doktor ve kurul onayına rağmen raporları kabul etmeyen yönetim personeli işten çıkardı. İBB yönetimine çağrıda bulunan İBB Çalışanları Derneği bir grup üye ise geçen Pazartesi gününe kadar arkadaşlarının işe iadesinin yapılmasını istedi. İşe iadesinin gerçekleşmemesi durumunda Saraçhane'de eylem yapacaklarını ifade etti. İBB ise tüm çağrılara rağmen çeşitli ithamlarla kapı önüne koyduğu personeli işe geri almadı. Dernek üyeleri ise haksız yere işten çıkarıldıklarını belirttikleri arkadaşlarına destek olmak için İBB önünde oturma eylemine başladı.
'KORKUDAN RAPORLARINI İPTAL EDİYORLAR'
İşten çıkarılan Bahadır Öcalan "2016 taşeron şirketler döneminde mesleğe başladım. o yıllardan bu zamana kadar uzanan bir iş yükü vardı iş yükünün sonuncunda bazı eklemsel hastalıklar meydana geldi bu oranda performansım düştü. 4'te 3 ünü yerine getirmeme rağmen 3 ay önce ücretsiz izne çıkarıldım. 1 aydır işsizim meslek hastalığından dolayı niteliklerime uygun iş olmadığı belirtilerek iş aktinin feshi gerçekleştirildi.bende niteliklerime uygun iş olduğuna inanıyorum. İşten çıkarılmanınn daha kolay bir çözüm olduğunu düşünüyorlar o yüzden bende buna karşı ses çıkarmak istedim. İş yükünün daha görünür hale gelmesini istedim ve diğer çalışma arkadaşlarımın da sağlıklı ve huzurlu bir çalışma hayatına sahip olmasını istiyorum. o yüzden belediye yöneticilerinin duyarlı olmasını istiyorum Ekrem İmamoğlu'nun bu sürece dahil olmasını isiyorum. Yeni yönetim 2 yıldır bu süreci sürüyor ama bu süreç içerisinde iş yükününe dâhil herhangi bir olumlu adım atılmadı personel istekleri karşılanmıyor. Karşılansa bile çok az karşılanıyor. Çoğu arkadaşımızın meslek hastalığı var rapor alıp mesleğinden olmamak için raporunu iptal eden oldu. Ailesine bakmak ve çalışmak zorunda olan arkadaşlarımız var. yönetimin bu konuda daha duyarlı olmasını istiyoruz. Yetkililerin duyarlı olmasını ve işçilerin korumasını istiyoruz" dedi.
'İŞTEN ATILMAMAK İÇİN GELEMİYORLAR'
Arkadaşlarına destek olmak amaciyla gelen Ali Rıza İlhan ise "Bahadır Öcalan'ın haksız ve hukuksuz bir şekilde işten atıldığını arkadaşlarının bir an önce işine dönmesi ve diğer işler üzerinde iş yükünün azaltılması, iş sağlığı ve güvenliği yasalarına uyulması yönünde İBB'ye çağrı yapmak istiyoruz. Bugün itibariyle bu çağrılarımıza herhangi bir yanıt gelmemesi ve İBB'nin bu sorunları görmezden gelme tavrı olduğu müddetçe bizlerde meşru hakkımız olan arkadaşımızın işe iade talebini hergün buraya gelerek dillendirecegiz bu eylemleri devam ettireceğiz" diye konuştu.
Yakın arkadaşlarının, farklı meslek gruplarının da kendilerine destek verdiğini belirten İlhan "Bize destek olmak isteyen çok arkadaşımız var buraya geldiklerinde işten atılma kaygısı yaşıyor o yüzden burda değiller ama bize destek veriyorlar." ifadelerini kullandı.