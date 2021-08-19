Selde hayatını kaybeden ikizlere acı veda

Kastamonu Bozkurt'ta yıkılan Ölçer Apartmanı'nda hayatını kaybeden ikizler Kerem Ali
ve Ayşe Miray
Özdoğan ile İclal ve babaannesi Ayşe Yücel
İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Çocukluk arkadaşı olan ve birbirleriyle evlendikten 10 yıl sonra tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olan Özdoğan ve Yücel çifti tabutların başında uzun süre gözyaşı döktü. Arzu- Ramazan Yücel'in ikizleri İclal ve Ecrin Yücel
(12) ve babaanneleri Ayşe Yücel ile Reyhan-İzzet Özdoğan çiftinin ikizleri Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan
(7) sel felaketinde kaybolmuş, bina enkazındaki çalışmalarda ikizler Kerem Ali ve Ayşe Miray ile Yücel çiftinin ikizlerinden İclal ve babaanne Ayşe Yücel'in cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Ecrin Yücel ise hâlâ aranıyor. Cenazeler için öğle namazı sonrası Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ailenin isteği üzerine Ayşe Miray ve Kerem Ali'nin aynı mezara gömülmeleri için devreye girdiği, kardeşlerin Eyüpsultan Mezarlığı'nda iki katlı kabre defnedildiği öğrenildi.