28 Şubat’ın ‘kudretli’ darbecileri hapiste

Ankara
5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat
davasında cezası kesinleşen 14 sanık hakkında Yargıtay ilamına ilişkin incelemesini tamamladı. Mahkeme tarafından yapılan kesinleştirme üzerine sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak
, Çetin Doğan
, Çetin Saner, Çevik Bir
, Erol Özkasnak
, Fevzi Türkeri
, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında verilen cezanın yerine getirilmesine yönelik ilam, infaz savcılığına gönderildi. İnfaz savcılığı tarafından yapılan incelemenin ardından sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İnfaz savcılığı polise talimat gönderdi. Polis operasyonlara başlarken, bazı isimlerin yakalandığı öğrenildi.
YEDİ EMEKLİ GENERAL CEZAEVİNDE
Zanlılardan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, aracıyla Bodrum çıkışında seyir halinde polis tarafından yakalandı. Bir, Muğla E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 28 Şubat döneminde Batı Çalışma Grubu'nun (BÇG) başkanı olan emekli orgeneral Çetin Doğan da teslim oldu. Doğan, Muğla E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Emekli generaller Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker Ankara'da, Hakkı Kılınç ta Antalya'da çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
RÜTBELERİ SÖKÜLECEK
Ağır ceza mahkemesi, cezası kesinleşen hükümlüler Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker'e ait kesinleşme şerhlerini, Genelkurmay Başkanlığı'na ve Milli Savunma Bakanlığı'na iletti. Mahkemenin yazısında, kesinleşen karara göre, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30 ve 31'inci maddelerine göre gereğinin yapılması istendi. Askeri Ceza Kanunu'nun 30'uncu maddesi, asker kişiler hakkındaki hükümlülük halinde, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) çıkarma cezası' verilmesini düzenliyor. Kanunun 31'inci maddesinde ise TSK'dan çıkarma cezasının niteliği, 'hükümlünün Silahlı Kuvvetler'le ilişiğinin kesilmesi' olarak yer alıyor. Bu ceza, ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın askeri rütbe ve memuriyetlerin kaybedilmesi sonuçlarını doğuruyor. 28 Şubat davası, 2 Eylül 2013'te Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlamıştı. İddianameyi FETÖ'den tutuklu olan dönemin savcısı Mustafa Bilgili hazırlamıştı. 39 tutuklu sanık ile başlayan davada, 19 Aralık 2013'te yapılan duruşmada verilen tahliye kararlarının ardından tutuklu sanık kalmamıştı. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapatılmasının ardından 28 Şubat davası Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı. Yargılama yaklaşık 5 yıl sürmüştü. Yargıtay 16. yeni adıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini 9 Temmuz'da tamamlayarak, sanıkların darbe suçunu işlediklerine hükmetmişti. Daire, bu 14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezalarını onamıştı.