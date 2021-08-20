Göçmenlerin gizlendiği izbe evlere şok baskın

Afganistan
'da yaşanan gelişmelerin ardından Türkiyeİran
sınırında güvenlik önlemleri artırıldı. Mehmetçik sınır hattında kuş uçurtmuyor. Göçmenlerin yoğun olarak kullandığı sınır geçiş noktalarının başında gelen Van
'da ise Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri titiz bir çalışma yürütüyor. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlar birer birer yakalanıyor. Kaçakçıların mültecileri sakladıkları şehir merkezinde "şok evleri" denilen bekleme noktalarına baskın yapılıyor. Van Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele
Şube ekipleri son bir ayda şehir merkezindeki şok evlerine düzenledikleri baskınlarda 5 bine yakın düzensiz göçmen yakaladı. Yapılan operasyonlarda 120 göçmen kaçakçısı tutuklandı. SABAH gazetesi, Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ekipleriyle birlikte şehir merkezindeki baskınlara katıldı.
BİN 500 DOLAR VERİYORLAR
Yasa dışı geçişlerin ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla jandarma ve komando birlikleri ile özel harekât polisleri İran
sınır hattında, Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kent merkezinde gece gündüz görev yapıyor. Afganistan'dan çıktıktan sonra yaklaşık bir ay yürüyen göçmenler, bölgenin coğrafi yapısı, yağışlı ve sisli havaları kullanarak sınırı geçiyorlar. Göçmenler insan tacirlerine kişi başı ortalama bin 500 dolar veriyor. Şehrin kenar mahallelerindeki izbe yerlerde büyükşehirlere gitmek için günlerce kötü şartlarda bekliyor. Ahırdan bozma şok evlerinde zor şartlar altında bekletilen mülteciler, insan tacirlerinin kurbanı oluyor. Gelen ihbarları değerlendiren ekipler, şok evlerine baskın düzenliyor. SABAH muhabiri, Karşıyaka Mahallesi
'nde düzenlenen operasyonu takip etti. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Özel Harekât polislerine, olası terör saldırılarına karşı Terörler Mücadele
ekipleri de destek verdi. Daha önce birçok göçmenin yakalandığı mahallede her taşın altına bakıldı. Mültecilere ait bir iz arandı. Savcılık izni ile yapılan aramalarda ahıra gizlenen 18 Afgan
mülteci bulundu. Penceresiz, küçücük bir oda içinde kötü koşullarda günlerdir bekleyen Afgan mülteciler, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü
'ne götürüldü. Burada temel ihtiyaçları karşılanan mülteciler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Afganistan'a gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edildi.
BİR AYDA 5 BİN MÜLTECİ YAKALANDI
VAN Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda sadece son bir ayda 4 bin 915 mülteci yakaladı. Yapılan operasyonlarda 262 organizatöre işlem yapıldı. 120 insan taciri tutuklandı. Şok evleri diye adlandırılan 85 metruk yapı yıkıldı.
İSTANBUL'DA 506 DÜZENSIZ GÖÇMEN YAKALANDI
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, önceki gün 18 ilçede yapılan kontrollerde 239'u Afgan 506 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini bildirdi. Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da 18 Ağustos'ta 18 ilçemizde yapılan kontroller sonucu, 239'u Afgan 267'si diğer uyruklulardan olmak üzere toplam 506 düzensiz göçmen yakalandı" dedi.
'ULUSLARARASI TOPLUMLA BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ'
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da kurulacak hükümetin tanınmasıyla ilgili "Kapsayıcı bir hükümet kurulacak mı kurulmayacak mı bunu görmemiz lazım. Uluslararası toplumla birlikte hareket edeceğiz" dedi. Taliban ile iletişimin sürdüğünü belirten Çavuşoğlu "Değişik kanallardan iletişimimiz var, sürmeli de" diye konuştu. Erdem ANILAN/ANKARA