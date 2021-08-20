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Giriş Tarihi: 20.8.2021 16:43 Son Güncelleme: 20.8.2021 16:45

HES uygulamasına yeni özellik! Buton eklendi: Tek tuşla...

AA
HES uygulamasına yeni özellik! Buton eklendi: Tek tuşla...

Hayat Eve Sığar uygulaması yenilenmeyi sürdürüyor. Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği HES uygulamasına son güncelleme ile; AB uyumlu sağlık pasaportu butonu ekledi.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına Avrupa Birliği (AB) uyumlu sağlık pasaportu butonu eklendi.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği HES uygulaması, güncellendi. Eklenen yeni özellikle uygulamaya AB uyumlu sağlık pasaportu butonu ekledi.

Uygulama, ülke içinde ve ülkeler arası seyahatlerde aşı, bağışıklık ve diğer sağlık bilgilerinin ülke otoriteleri ve hava yolları firmalarıyla paylaşılmasına olanak tanıyor.

Vatandaşlar, ana ekranda yer alan "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonuna tıkladığında Sağlık Bakanlığınca geliştirilen HealthPass uygulamasına yönlendiriliyor.

HealthPass telefona yüklendikten sonra ilgili talimatlar uygulanarak Dijital Sağlık Sertifikası oluşturulabiliyor.

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HES uygulamasına yeni özellik! Buton eklendi: Tek tuşla...
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