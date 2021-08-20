İstanbul 5. İdare Mahkemesi; Gençlik Parkı’nı yıkımının durdurulmasına yönelik karar aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin; mahkemenin kararının ardından iş makineleri ve bariyerleri kaldırmaya başladığı öğrenildi.

VATANDAŞLAR PARK ALANININ YIKIM KARARINA İTİRAZ ETTİ

Eyüpsultan Yeşilpınar'da oturan vatandaşlar; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "Gençlik Parkı" isimli park alanının bulunduğu yere verilen yapı ruhsatlarının ve bu ruhsata dayanarak verilen park alanının yıkım kararına itiraz etti.