Malazgirt’e çadırlar kuruldu

MUŞ'UN Malazgirt ve Bitlis
'in Ahlat
ilçelerinde, Malazgirt Zaferi
kutlamalarının yapılacağı alanlara "1071 Sultan Alparslan Otağı
" ile Türk boylarını temsil eden çadırlar kuruldu. Malazgirt ve Ahlat'ta, şanlı zaferin 950. yıldönümü kutlamalarının yapılacağı alanlarda hazırlıklar devam ediyor. Bakanlar Kurulu kararıyla iki yıl önce "1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı
" ilan edilen alanda kurulan Sultan Otağı ile 16 çadır, kutlamalar için hazır hale getirildi. Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer oba çadırlarının gelen konukların ve grupların gösterilerini, kültürel değerlerini ve sanatlarını sergileyebilecekleri güzel bir alan oluşturduğunu belirtti. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban de çadırların yüzlerce yıllık geleneği sergilediğini söyledi.