Otobüs ve uçak yolculuklarında PCR testi ve aşı olmak zorunlu mu oldu? Otobüs ve uçak yolculuğunda aşı zorunluluğu geldi mi?

KOVİD-19 SALGINI

Dünya, Kovid-19'un giderek artan etkileriyle mücadele etmeye devam ediyor. Türkiye, hastaneleri ve güç altyapı sayesinde bu sürecin üstesinden başarıyla gelmiştir. Şehir Hastanelerin bu süreçte büyük önemi var. Kamu güvenliği ve gıda tedariki konusunda tıkır tıkır işleyen sistemimiz karşısında hiçbir sıkıntı yaşamadık. Son dönemde ciddi bir sıçrama yaptık. Güzel tablonun yansılamasını yılın ilk 7 ayında 200 milyar dolarlık ihracatla gördük.

Aşılamada da dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Aşı tedariki konusunda iyi bir noktadayız. Yerli aşı geliştirme çalışmalarında da yıl sonuna kadar yaygın kullanım ve üretim safhasına geçmeyi umut ediyoruz. Toplam aşı sayısında 87 milyonu geçerek ülke nüfusunu geride bıraktık.