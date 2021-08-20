Otobüs ve uçak yolculuklarında PCR testi ve aşı olmak zorunlu mu oldu? Otobüs ve uçak yolculuğunda aşı zorunluluğu geldi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe aşı ve PCR testi zorunluluğu açıklaması geldi. Toplu alanlarda virüsün yayılımının önüne geçebilmek amacıyla alınan tedbirlerden biri de şehirler arası ulaşım araçlarına oldu. Bu açıklaöa sonrasında "Otobüs ve uçak seyahatleri için aşı zorunlu mu oldu, aşı zorunluluğu mu geldi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte otobüs ve uçaklarda alınan aşı zorunluluğu ve PCR testi kararı ile tüm detaylar...
OTOBÜS VE UÇAKLARA AŞI VE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU!
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
"Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız."
KOVİD-19 SALGINI
Dünya, Kovid-19'un giderek artan etkileriyle mücadele etmeye devam ediyor. Türkiye, hastaneleri ve güç altyapı sayesinde bu sürecin üstesinden başarıyla gelmiştir. Şehir Hastanelerin bu süreçte büyük önemi var. Kamu güvenliği ve gıda tedariki konusunda tıkır tıkır işleyen sistemimiz karşısında hiçbir sıkıntı yaşamadık. Son dönemde ciddi bir sıçrama yaptık. Güzel tablonun yansılamasını yılın ilk 7 ayında 200 milyar dolarlık ihracatla gördük.
Aşılamada da dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Aşı tedariki konusunda iyi bir noktadayız. Yerli aşı geliştirme çalışmalarında da yıl sonuna kadar yaygın kullanım ve üretim safhasına geçmeyi umut ediyoruz. Toplam aşı sayısında 87 milyonu geçerek ülke nüfusunu geride bıraktık.
Ülkemizde bazı kesimlerin aşıya tereddütle yaklaştığını görüyoruz. Aşı çalışmaları gönüllülük esasına göre yürütülecektir. Sürekli değişen virüse karşı aşı dışında başka bir korunma yöntemi bulunmuyor. Huzurlu bir hayat sürmemiz hepimizin aşılanmasına bağlıdır. Son dönemde salgın sebebiyle hayatını kaybeden hastaların çok büyük bir bölümünün aşı yaptırmadığını belirtmek istiyorum.
Tüm kardeşlerimize aşılarını derhal olma çağrısında bulunuyorum. Milletimizin bu musibetin açtığı sıkıntılardan bir an önce kurtulmasını istiyoruz.
AŞI OLMAMIŞ ÖĞRETMENLERE HAFTADA 2 KERE TEST YAPTIRACAK
- Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2defa PCR testi yaptırmasını istiyeceğiz.
- Aşı olmayan üniversite öğrencisi ve çalışanlardan da düzenli PCR testi isteyeceğiz.
- Uçak ve otobüs yolculuğunda aşı olmayanlardan PCR testi isteyeceğiz.
Türkiye salgınla mücadele olduğu gibi aşı konusunda da dünyada ilk sıralarda yer alma başarısını göstermeyi sürdürecektir. Maske, mesafe ve hijyen konusunda; bu kurallara riayet bizim sağlığımızın esasıdır.