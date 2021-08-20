Riva Deresi’nde sele karşı kapan kurulacak

Beykoz'da 17 km'lik uzunluğa sahip olan Riva dersinin ıslah edilerek gezi ve dinlenme alanına dönüştürmek amacıyla çalışmalara başlanıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Beykoz Belediyesi işbirliğiyle yürütülecek çalışma kapsamında, Riva deresinin deniz dökülen bölümünden başlayarak köy içi yerleşim alanlarından geçen kısımları tamamen düzenlenecek. 2016-17 ve 18 yıllarında sel baskınlarına neden olan Riva deresi ile, Ayvalı Dere, Ütük Deresi, Karşı Bayır Deresi ve Doğan deresini kapsayan projeyle, dere üzerindeki belirlenen alanlara selin hızını kesecek kapan setler kurulacak. Yağış rejimi ve akarsuyu debisi hesaplanarak yapılacak setler, sel baskını esnasında suyun hızını keserek, taşmasını engelleyecek. Ayrıca sele karşı müdahale ve tedbir alma imkanı da sağlayacak.

ISLAH YAPILIYOR İBB KİRLİ SUYU ENGELLEMİYOR

Riva deresinin çevre düzenlemesi yapılarak turistik gezi alanı olarak kullanılması planlanıyor. Kanal Riva projesiyle yapılacak çalışmanın önündeki engel olarak dereye akan suların arıtılmaması gösteriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çevre yerleşim alanlarından gelen suları arıtmadan dereye vermesi nedeniyle, Riva deresi kirlilikten kurtulamıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçtiğimiz yıl gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle, İBB'ye para cezası kesmişti.