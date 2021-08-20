Son dakika: PKK’ya ’Üst Düzey’ darbenin detayları ortaya çıktı: Örgütün en kritik isimleri ile toplantıdaymış!

MİT'İN YAKIN TAKİBİNDEYDİ

Sincar halkı üzerinde hakimiyet kurmak isteyen gruplarla iş birliği yaptığı ve Yezidiler üzerinde baskı kurulmasına aracılık ettiği belirlenen Hasan'ın MİT'in yakın takibinde olduğu belirtildi.

Hasan'ın, örgüte ait silah ve mühimmat sevkiyatlarının yanı sıra Suriye ve Irak arasında örgüt mensuplarının intikallerini organize ettiği, çocuk yaştaki Yezidilerin PKK'ya katılması ve örgütsel eğitim alması faaliyetini planladığı tespit edildi.

Hasan'ın PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi olduğu ve Irak tarafından bölücü faaliyetlerinden dolayı arandığı belirlendi.