İBB tepkilere rağmen gençlik parkı’nı yıktı

İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ekipleri; Eyüpsultan
Yeşilpınar'da bulunan Gençlik Parkı'nı, çadır kurarak sabaha kadar direnen vatandaşların tepkilerine ve direnişine rağmen yıktı. İBB
çalışanları, vatandaşların parka girmemesi için önce alanı demir panellerle çevirdi. Panellerin yerleştirildiği esnada mahalle sakinleri yapılan işi durdurmak istedi. Vatandaşların taleplerini dinlemeyen yetkililer bu sefer devreye iş makinelerini soktu. İBB işçileri parkın içindeki tüm oyun alanlarını ve spor aletlerini kırdı. Parkın içinde bulunan ağaçlar ise yerinden söküldü. Yaşanan durumun hukuka aykırı olduğunu ifade eden vatandaşlar daha önce açtıkları davanın takipçisi olacaklarını belirttiler.
AYŞE TOPÇU: "HAK ETTİK BUNU. HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLDU!"
Direnişin sembol ismi Ayşe Topçu, yaşananlar karşısında üzgün olduğunu ifade etti. İBB yönetimi ve Ekrem İmamoğlu
'na tepki gösteren Topçu, "Biz bunları başa getirdik. Hak ettik bunu. Her şey çok güzel oldu!" dedi.
FATMA GÜMÜŞ: "VAATLERİ KOLTUĞA OTURANA KADARMIŞ"
Fatma Gümüş: "Ekrem İmamoğlu başa gelene kadar 'Biz halkın yanındayız. Biz halka hizmet edeceğiz' diyordu. Bu söyledikleri meğer koltuğa oturana kadarmış. Koltuğa oturduktan sonra iş bitti. Bizim buradan başka parkımız yok. Deprem olduğunda nerede toplanacağız."
BUDAK: "BUNUN HESABINI KİM VERECEK"
Yeliz Budak: "1 yıldır kanser tedavisi görüyorum. Burada dolaşıp nefes alıyordum. Burası deprem toplanma alanı. Burayı yıkarak ne yapmaya çalışıyorlar. Yazık günah. Mahalleli olarak bu durumdan şikâyetçiyiz. Deprem olduğunda binalar altında kaldığımız zaman bunun hesabını kim verecek."
HÜLYA ÖZKAN: "PARK SİTENİN İÇİNE DAHİL OLACAK"
Geceden beri parkta nöbet tuttuğunu belirten Hülya Özkan ise, "40 yıllık deprem toplanma alanının yıkılmasını istemiyoruz. Bırakın parkı, deprem toplanma alanının yıkılmasını istemiyoruz. Projelerine hiçbir şekilde karşı çıkmıyoruz. İstedikleri şekilde yapabilirler. Bize gösterdikleri küçücük bir parka biz girmek istemiyoruz" diye konuştu.
HÜSEYİN KARA: "YEŞİLE VE PARKIMA DOKUNMA" Hüseyin Kara
da, yaklaşık 3 aydır yeşil alan mücadelesi verdiğini belirterek, "Yeşile dokunma, parkıma dokunma, başka ne ediyorsanız edin. Bina mı yapıyorsunuz, ne yapacaksanız yapın. Bize bir şey ver demiyoruz. Biz sadece bunu istiyoruz" dedi.
KAYMAKAM KARA: KONUNUN TAKIPÇISI OLACAĞIZ
Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara
olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kara, konunun takipçisi olacağını belirterek, "Kentsel dönüşüm anlaşmasının tarafı değiliz biz. Biz sizi dinledik, yapılacak bir şey var mıdır ve sizin isteğiniz ne şekilde karşılanabilir? Park ihtiyacı eskisi ve yenisi olarak karşılanmakta mıdır? Bunları biz bir değerlendirelim" şeklinde konuştu.