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Haberler Gündem Haberleri YDS/2 başvuruları başladı! ÖSYM 2021 YDS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 20.8.2021 10:11 Son Güncelleme: 20.8.2021 10:14

YDS/2 başvuruları başladı! ÖSYM 2021 YDS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?

YDS/2 başvuruları başladı! ÖSYM 2021 YDS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) başvuruları başladı. Adaylar, 20 Ağustos ila 31 Ağustos tarihleri arasında başvuru işlemlerini ÖSYM'ye bildirmek zorunda. YDS/2 sınavı ise 10 Ekim tarihinde uygulanacak. Peki, YDS başvurusu nasıl yapılır ve sınav ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-YDS kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

YDS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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YDS/2 başvuruları başladı! ÖSYM 2021 YDS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?
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