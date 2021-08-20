Giriş Tarihi: 20.8.2021 10:11 Son Güncelleme: 20.8.2021 10:14

YDS/2 başvuruları başladı! ÖSYM 2021 YDS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) başvuruları başladı. Adaylar, 20 Ağustos ila 31 Ağustos tarihleri arasında başvuru işlemlerini ÖSYM'ye bildirmek zorunda. YDS/2 sınavı ise 10 Ekim tarihinde uygulanacak. Peki, YDS başvurusu nasıl yapılır ve sınav ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde.