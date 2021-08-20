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Giriş Tarihi: 20.8.2021 21:48

YKS tercih maratonu sona eriyor! 2021 Üniversite YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih maratonu sona eriyor! 2021 Üniversite YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite tercih maratonunda son gün geldi çattı. Milyonlar şimdi YKS tercih sonuçları için geri sayıma geçecek. ÖSYM 5-20 Ağustos tarihleri aralığında adayların tercihlerini alırken işlemlerini tamamlayan adaylar eğitim almaya hak kazanacakları üniversiteleri merakla bekliyor. Bu noktada ise “YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ek yerleştirme ne zaman başlıyor?” gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuçların erişime açılacağı net tarihi duyurmamıştı. Peki, Üniversite YKS tercihleri ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi? İşte detaylar...

YKS tercih maratonu bugün 23.59'da sona erecek. Ardından adalyar üniversite tercih sonuçları için heyecan dolu bir sürece giriş yapacak. 5-20 Ağustos tarihleri aralığında alınan tercihlerde işlemlerini tamamlayan binlerce kişi şimdi "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ek yerleştirme ne zaman başlıyor?" sorularına yanıt arıyor. Kayıt işlemlerinin 4-8 Eylül tarihleri aralığında yapılacağı bildirilmişti. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

YKS TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

YKS tercih işlemleri 5 Ağustos ila 20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar tercihlerini 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

2021 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Buna karşın, kılavuzda yer alan bilgilere göre "Elektronik kayıt" 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Bu bilgi göz önüne alındığında, YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

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YKS tercih maratonu sona eriyor! 2021 Üniversite YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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