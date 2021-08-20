YKS tercih maratonu bugün 23.59'da sona erecek. Ardından adalyar üniversite tercih sonuçları için heyecan dolu bir sürece giriş yapacak. 5-20 Ağustos tarihleri aralığında alınan tercihlerde işlemlerini tamamlayan binlerce kişi şimdi "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ek yerleştirme ne zaman başlıyor?" sorularına yanıt arıyor. Kayıt işlemlerinin 4-8 Eylül tarihleri aralığında yapılacağı bildirilmişti. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...