24 mülki idare amirinin görev yeri değişti

GÖREV
sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. 2 büyük ile yapılan atamalar şöyle oldu:
İSTANBUL: Resul Çelik
, Çekmeköy Kaymakamı; Bahri Tiryaki
, Maltepe Kaymakamı; Kemal Kızılkaya
, Sultanbeyli Kaymakamı; Tolga Toğan
, Silivri Kaymakamı ve Ahmet Karakaya
, Sancaktepe Kaymakamlığı görevine getirildi.
ANKARA:
Metin Selçuk, Akyurt Kaymakamı; Ramazan Yıldırım, Bala Kaymakamı; Mehmet Akçay, Keçiören Kaymakamı; Abdullah Selim Parlar, Kahramankazan Kaymakamı; Türker Çağatay Halim, Yenimahalle Kaymakamı; Oktay Erdoğan, Beypazarı Kaymakamı; Yusuf Durani Dinç, Nallıhan Kaymakamı; Murat Akyüz Evren Kaymakamı oldu. ANKARA