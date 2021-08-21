AK Parti Merkez ilçe teşkilatı aşure dağıttı

AK Parti Zonguldak Merkez ilçe Teşkilatı Muharrem ayı nedeniyle Soğuksu Pazaryeri önünde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Aşure ikramına Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan,AK Parti İl Başkan vekili Ömer Gülay, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek ve yönetimi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen aşure hayrında konuşan AK Parti Zonguldak Merkez ilçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, "Muharrem ayı hürmetine Ak Parti Merkez ilçe olarak Zonguldak halkına aşure ikram ediyoruz. Muharrem ayının bolluğu ve bereketi için hep birlikte aşure etkinliği yaptık. İkramımızı geri çevirmeyen tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Rabbim herkesin niyetini kabul eylesin" dedi.

Ak Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu da konuşmasında "Muharrem ayı birlik ve beraberlik ayıdır. İnşallah nice Muharrem aylarına birlik ve beraberlik içinde kavuşuruz. Allah ülkemizi afetlerden, kazalardan, belalardan korusun. Merkez ilçe başkanımız ve yönetimini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Ak Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, "Muharrem ayı vesilesiyle Rabbim herkese bolluk ve bereket versin. Bu ayın merhameti, bereketi herkesin üzerinde olsun" dedi.

Zonguldak Belediye Başkan Dr. Ömer Selim Alan, "Muharrem ayı vesilesiyle vatandaşlarımıza aşure dağıttık. Allah herkesin niyetini kabul etsin. Tekrarını nasip etsin. Merkez ilçe başkanımız ve teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum."