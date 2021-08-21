Avrupa yakasına dev bayrak için yer aranıyor

Başkan Erdoğan katıldığı bir TV programında Anadolu Yakası
'nda bulunan Türkiye'nin en uzun bayrak direğinin bir benzerinin Avrupa Yakası
'na da yapılmasını, ülkenin en uzun Türk bayraklarının İstanbul
'un iki yakasından birbirini selamlamasını istediğini belirtmişti. Erdoğan'ın talimatı üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
koordinesinde bu konudaki çalışmalara odaklanıldı. Bu kapsamda, alternatifler arasından en uygun yer tespiti yapılarak, hazırlanacak bayrak direği dikilecek. Direk ve göndere çekilecek bayrağın da yine ülkenin en büyüklerinden biri olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor. Geçtiğimiz 23 Nisan'da Çamlıca Tepesi
'ne dikilen 111 metrekik en uzun bayrak direğine 1000 metrekarelik dev bayrak asılmıştı.