Emniyet ve Jandarmadan uygulama

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından işyerlerine yönelik uygulama yaptılar.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 Ağustos tarihinde ülke geneliyle eş zamanlı olarak ilimiz genelinde de yapılan uygulamada, yasadışı bahis kumar ve oyun makinelerine yönelik yapılan uygulamalarda, kahvehane, dernek lokali ve ganyan bayilerinden oluşan toplam 243 işyeri kontrol edilirken, bin 499 şahsın Genel Bilgi Toplama sisteminden sorgusu yapılırken, dolandırıcılık ve basit yaralama suçundan aranan 2 kişinin yakalandığı bildirildi.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı tarafından da, ilimiz genelinde icra edilen Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında, 20.08.2021 tarihinde Jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimler esnasında, 6 bin 348 şahıs, bin 417 araç sorgulanmış olup; çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs ile 9 araç yakalanarak adli makamlarca gerekli işlemler başlatıldı.

Bu arada genelgeler kapsamında yapılan denetimler esnasında, koronavirüs tedbirlerine uymayan 3 şahsa bin 281 TL tutarında idari yaptırım cezası uygulandığı öğrenildi.