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Giriş Tarihi: 21.8.2021 17:39

Göcek açıklarında dev Caretta Caretta!

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Göcek açıklarında dev Caretta Caretta!

Göcek açıklarında dünyanın en büyük sürüngenlerinden olan deniz kaplumbağası görüntülendi. Deri sırtlı dev caretta carettanın 2 metre uzunluğunda ve yaklaşık 600 kilogramağırlığında olduğu tahmin edildi.  Dev deniz canlısını görüntüleyen 20 yıllık kadın kaptan İlknur Asar, SABAH’a konuştu:  20 yıldır ilk defa böyle bir deniz canlısıyla karşılaşmak beni çok heyecanlandırdı. Fakat zarar görmemesi için denizci arkadaşları uyardık. Deniz araçlarını daha dikkatli kullanın ki bizi ziyaret gelmiş bir misafiri geldiği gibi sağ salim bir şekilde göndermek için uyardık”

Fethiye Göcek'te dünyanın en büyük sürüngenlerinden biri olan dev deniz kaplumbağası görüntülendi. Göcek Sarsala açıklarının keyfini çıkaran deri sırtlı deniz kaplumbağası (Dermochelys coriacea) ilgi odağı oldu. Vatandaşlar tarafından görüntülendi.

2 metre uzunluğunda ve yaklaşık 600 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edildi. Dev deniz kaplumbağasının görüntüleri İlknur Asar ve Buse İnceler tarafından kaydedildi.

GÖRÜNCE HEYECANLANDIM DENİZCİLERİ UYARDIM

Dev deniz canlısını görüntüleyen 20 yıllık kadın kaptan İlknur Asar, SABAH'a konuştu: "Bunca yıldır çok enteresan deniz canlılarıyla karşılaştık. Göcek koyları Sarsala açıklarında yüzen bir canlı gördük. Yakınlaşıp görüntülerini kaydettik. Daha sonra bilgi almak için Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezini aradık. Bu deniz kaplumbağaları içerisindeki en büyük türmüş. Ege ve Akdeniz'de olmadıklarını okyanuslarda yaşadıklarını sadece arada buralara ziyarete geldiklerini söylediler. 20 yıldır ilk defa böyle bir deniz canlısıyla karşılaşmak beni çok heyecanlandırdı. Fakat zarar görmemesi için denizci arkadaşları uyardık. Deniz araçlarını daha dikkatli kullanın ki bizi ziyaret gelmiş bir misafiri geldiği gibi sağ salim bir şekilde göndermek için uyardık."

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Göcek açıklarında dev Caretta Caretta!
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