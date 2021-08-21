Habibe anne 187 gündür nöbette

Antalya
'nın Konyaaltı
ilçesi Hurma Mahallesi 230 sokakta 11 Şubat günü Habibe
-Hasan Ülker çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Ali Kazım Ülker
(11), saat 18.00 sıralarında evlerinin yakınındaki dağa çıktı. Kısa sürede gözden kaybolan Ali Kazım Ülker'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Son olarak dağlık alandaki su deposu yakınlarında görüldüğünün belirtilmesi üzerine ekipler, Ali Kazım Ülker'i bu bölgede aramaya başladı. Bir süre sonra Ali Kazım Ülker'in cansız bedenini bulundu.
BAŞKA ALİ KAZIM'LAR ÖLMESİN
Oğlunu kaybeden acılı anne Habibe Ülker
kayalıkların önünde "Başka Ali Kazım'lar ölmesin" diye 187 gündür nöbet tutuyor. Oğlunun ölümüne neden olan kayalıklar oturduğu eve 150 metre mesafede olan acılı anne, "Benim çocuğum daha 11 yaşında idi. Eğer burada uyarı levhası veya tel örgü olsaydı benim çocuğum şu anda yaşıyor olacaktı" dedi.
'ETRAFINA TEL ÖRGÜ ÇEKİLSİN'
ACILI anne, Konyaaltı Belediyesi'ne seslenerek kayalıkların kenarına önlem alınmasını istedi. Ülker, "Benim isteğim burada güvenlik önlemleri alınsın. Konyaaltı Belediyesi bu kayalıkların etrafına tel örgü çeksin. Başka Ali Kazım'lar ölmesin. Benim yüreğim yandı başka annelerin canı yanmasın" dedi. Erdoğan ÖZTÜRK /
SABAH