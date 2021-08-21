Halil Çoban Avrupa Şampiyonası’na iddialı hazırlanıyor

3-6 Eylül tarihleri arasında Bosna Herkes'te düzenlenecek olan Avrupa Vücut Geliştirme Şampiyonasında Halil Çoban Adıyaman'ı ve Türkiye'yi temsil edecek.

Daha önce üst üste almış olduğu başarılarla adından söz ettiren Halil Çoban Avrupa şampiyonasında da iddialı olduğunu belirterek şunları söyledi;





"Vücut geliştirme sporu oldukça özveri ve maddiyet gerektiren bir spor. 10 yıl amatör 10 yılı da profesyonel olmak üzere 20 yıldır bu sporu elimizden geldiği kadar yapmaktayız.

Dönem dönem yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen şampiyonalara katıldım. Ankara'da düzenlenen şampiyonada Türkiye ikincisi olurken, Marmaris'de düzenlenen şampiyona da ise dünya beşinciliğini elde ettim. 3 Eylül tarihinde Bosna Hersek'de düzenlenecek olan Avrupa şampiyonasında ilimizi ve ülkemizi temsil edeceğim.

Yaklaşık bir yıldır hazırlıklarımız devam ediyor. 2 Eylül tarihinde Bosna'da olacağız, 3 Eylül tarihinde ise podyumda yarışmada elimden geleni yapacağım. Amacım Avrupa Şampiyonluğunu ülkemize kazandırmaktır. Rabbim emeklerimizi boşa vermesin. Vücut geliştirme sporu oldukça maliyetli bir spor dalı olduğu için Avrupa şampiyonası öncesi sayın valimizden, belediye başkanımızdan, sivil toplum kuruluşlarımızdan destek bekliyoruz. Kısmet olursa Avrupa şampiyonası sonrası Milli takım seçmeleri ve ardından Dünya Şampiyonasında mücadele edeceğim"