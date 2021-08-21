Hatice’nin şüpheli ölümü jandarmayı harekete geçirdi

Balıkesir'de evden ayrıldıktan 3 gün sonra baraj gölünde cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Hatice Gül Yıldız'ın intihar edip etmediğini ortaya çıkartmak için jandarma geniş çaplı araştırma başlattı. Genç kızın arkadaşlarına attığı "yaşamak istemiyorum" tarzındaki mesajları tek tek inceleyen polis talihsiz kızın ailesi ve arkadaşlarının da ifadelerini başvuruyor.

Bigadiç İlçesi'nde 18 Ağustos'ta sabah 08:30 da evden ayrılıp bir marketten alışveriş yapanak bir taksiye binen Hatice Gül Yıldız, daha sonra Yörücekler Mahallesi'nde bulunan baraja gitti. Akşam eve dönmeyince ailenin ihbarı üzerine jandarma genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Arkadaşlarına attığı mesajların intihar şüphesi uyandırması sonrasında Yörücekler Barajı'nda AFAD, İtfaiye, Jandarma, Sulama Birliği ve Çiftçi Mallarını Koruma Birliği'nden oluşan ekipler barajda geniş çaplı arama faaliyeti başlattı. Ekipler 19 ve 20 Ağustos tarihlerinde baraj göleti ve çevresinde yaptıkları arama çalışmalarından sonuç alamadı.

SU TAHLİYE EDİLİRKEN BULUNDU

Geçtiğimiz Çarşamba günü evinden sadece kimliğini alarak kayıplara karışan Hatice'nin cansız bedeni ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki Yörücekler Barajı'nın sulama kanalında bulundu. Genç kızın cesedini sulama kanalına su vermek için barajın kapaklarını açmak için gelen sulama birliği görevlisi buldu. Kıyafetleri üzerinde olduğu tespit edilen genç kızın intihar mı ettiği yada cinayete kurban mı gittiği yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacak.