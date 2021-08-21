’Herkesin korktuğu kentsel dönüşümü biz başlattık’

"ÇAY MAHALLESİ'NDEKİ VATANDAŞLARIMIZIN EVLERİNİ YAKINDA TESLİM EDECEĞİZ"

Düzensiz büyümüş bir Akdeniz ile karşı karşıya olduklarını belirten Gültak, "Alt ve üst yapısında sıkıntılar var. Bunların da bir an önce çözülmesi ve Akdeniz'in kaderinin değişmesi için herkesin rızasını kazanarak yerinde kentsel dönüşümün hayata geçmesi gerekiyor. Çay Mahallesi'nde örneğini görüyorsunuz. Yakında vatandaşlarla görüşüp evleri teslim edeceğiz. Barış Mahallesi'nde de kepçeyi vurmamıza çok az kaldı. Oradaki birçok vatandaşın tapu devrini aldık. Bu ayın sonunda yapılacak ihale ile yüklenici firmaya devrediyoruz ve inşallah 2 ay içinde de Barış Mahallesi'nde 400'ün üstünde konutu hayata geçirmiş oluyoruz" dedi.

"BU ŞEHRİ HEP BİRLİKTE PLANLAMAK ZORUNDAYIZ"

"Birbirimizi kandırmamamız gerekiyor" diyen Başkan Gültak, "Şevket Sümer, Güneş, Çay, Çilek, Karacailyas'ta sıkıntılar var. Doğal gaz yok. Alt yapıda, içme suyunda problemler var. Bunları nasıl çözeceğiz? Bu şehri, muhtarlarımızla, vatandaşımızla hep birlikte planlamak zorundayız. Kandırmaca yok. Yıllarca kandırmışlar. Hiçbir plan yapmamışlar; şehir 20 yıldır köy gibi kalmış" şeklinde konuştu.

"İMARDAN SONRA EN BÜYÜK SORUN KENTSEL DÖNÜŞÜMDÜR"

İmar sorunundan sonra Mersin'in en büyük sorununun kentsel dönüşüm olduğunu belirten Gültak, "Ben bunu 6 aydır söylüyordum. Sonunda Çay ve Barış Mahallelerindeki başarılarımızın üzerine Büyükşehir Belediyesi'nde de bir hareketlenme oldu. Barış ve Bahçe Mahallelerinin 2. etabının kentsel dönüşüm yetkileri bizdeydi. Büyükşehir bu yetkileri beraber kullanmak üzerine bize müracaat etti. Biz de bunu Büyükşehir'de değerlendireceğiz" dedi.

"SONUNDA SESİMİZİ DUYDULAR"

Başkan Gültak, "Sonunda sesimizi duydular. Barış ve Çay Mahallesi'ndeki başarımız ses getirdi. Şimdi Özgür Çocuk Parkı'nın karşısında da Büyükşehir bir kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmeye başlamak istiyor. O kadar mutluyum ki, o kadar sevinçliyim ki anlatamam. 6 aydır her yerde söyledim. Sonunda sizinle kendi sesimi duyurabildim. Büyükşehir de artık kentsel dönüşüme başlamak için girişimde bulundu. Umarım bu başlangıcı Akdeniz'in farklı mahallelerinde de verirler. Çünkü yerinde ve kentsel dönüşüme ihtiyacı olan çok mahallelerimiz var" dedi.