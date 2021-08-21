’Herkesin korktuğu kentsel dönüşümü biz başlattık’

Mersin'de, imar sorunundan sonra Mersin'in en büyük sorununun kentsel dönüşüm olduğunu belirten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Yıllarca kandırmışlar. Hiçbir plan yapmamışlar, şehir 20 yıldır köy gibi kalmış. Bugüne kadar herkesin korktuğu ve kaçtığı kentsel dönüşümü başlattık" dedi.
"BİRÇOK İNSANIMIZ RUHSAT BEKLİYOR"
Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla biraraya gelen Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, "Bölgenin en büyük sorunlarından biri imar sorunu. Hala Kazanlı, Karaduvar, Karacailyas, Güneş, Şevket Sümer gibi mahallelerimizi yakinen ilgilendiren yıllardır yapılmamış olan imar sorunundan söz ediyorum. Tarım görüşü geldi. Yaklaşık 8 ay geçti. Umarım yakında Büyükşehir Belediyesi 2. etap dediğimiz 1/5000'lik imar planları hızlı bir şekilde yapar, biz de 1/1000'liklerini yapar, geçiririz. Birçok insanımız ruhsat bekliyor. Umarım bu imar planları bir an önce biter ve şehrin kaderini değiştiririz" diye konuştu.
"ÇAY MAHALLESİ'NDEKİ VATANDAŞLARIMIZIN EVLERİNİ YAKINDA TESLİM EDECEĞİZ"
Düzensiz büyümüş bir Akdeniz ile karşı karşıya olduklarını belirten Gültak, "Alt ve üst yapısında sıkıntılar var. Bunların da bir an önce çözülmesi ve Akdeniz'in kaderinin değişmesi için herkesin rızasını kazanarak yerinde kentsel dönüşümün hayata geçmesi gerekiyor. Çay Mahallesi'nde örneğini görüyorsunuz. Yakında vatandaşlarla görüşüp evleri teslim edeceğiz. Barış Mahallesi'nde de kepçeyi vurmamıza çok az kaldı. Oradaki birçok vatandaşın tapu devrini aldık. Bu ayın sonunda yapılacak ihale ile yüklenici firmaya devrediyoruz ve inşallah 2 ay içinde de Barış Mahallesi'nde 400'ün üstünde konutu hayata geçirmiş oluyoruz" dedi.
"BU ŞEHRİ HEP BİRLİKTE PLANLAMAK ZORUNDAYIZ"
"Birbirimizi kandırmamamız gerekiyor" diyen Başkan Gültak, "Şevket Sümer, Güneş, Çay, Çilek, Karacailyas'ta sıkıntılar var. Doğal gaz yok. Alt yapıda, içme suyunda problemler var. Bunları nasıl çözeceğiz? Bu şehri, muhtarlarımızla, vatandaşımızla hep birlikte planlamak zorundayız. Kandırmaca yok. Yıllarca kandırmışlar. Hiçbir plan yapmamışlar; şehir 20 yıldır köy gibi kalmış" şeklinde konuştu.
"İMARDAN SONRA EN BÜYÜK SORUN KENTSEL DÖNÜŞÜMDÜR"
İmar sorunundan sonra Mersin'in en büyük sorununun kentsel dönüşüm olduğunu belirten Gültak, "Ben bunu 6 aydır söylüyordum. Sonunda Çay ve Barış Mahallelerindeki başarılarımızın üzerine Büyükşehir Belediyesi'nde de bir hareketlenme oldu. Barış ve Bahçe Mahallelerinin 2. etabının kentsel dönüşüm yetkileri bizdeydi. Büyükşehir bu yetkileri beraber kullanmak üzerine bize müracaat etti. Biz de bunu Büyükşehir'de değerlendireceğiz" dedi.
"SONUNDA SESİMİZİ DUYDULAR"
Başkan Gültak, "Sonunda sesimizi duydular. Barış ve Çay Mahallesi'ndeki başarımız ses getirdi. Şimdi Özgür Çocuk Parkı'nın karşısında da Büyükşehir bir kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmeye başlamak istiyor. O kadar mutluyum ki, o kadar sevinçliyim ki anlatamam. 6 aydır her yerde söyledim. Sonunda sizinle kendi sesimi duyurabildim. Büyükşehir de artık kentsel dönüşüme başlamak için girişimde bulundu. Umarım bu başlangıcı Akdeniz'in farklı mahallelerinde de verirler. Çünkü yerinde ve kentsel dönüşüme ihtiyacı olan çok mahallelerimiz var" dedi.
"ŞEHRİN KALBİ OLAN AKDENİZ ÇOK DAHA İYİ ÇALIŞACAK"
Bugüne kadar herkesin korktuğu ve kaçtığı kentsel dönüşümü başlattıklarına vurgu yapan Başkan Gültak, "Biz göğsümüzü gere gere bunun üstüne gittik ve çok şükür başarılı olduk. Umarım bu şehri hep beraber tüm belediye başkanlarımızla değiştiririz. Hiçbir vatandaşımızın bu ortamda bu şekilde yaşamaları kaderleri değil. Şehrin kalbi olan Akdeniz çok daha iyi çalışacak" diye konuştu.
"FESTİVAL DÖNEMİNDE KİRA BEDELİ ALMADAN SATIŞ İÇİN STANT KURULABİLECEK"
Balığı, restoranları ve insanları ile Karaduvar'ın özellikle bu bölgenin en önemli mahallelerinden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Başkan Gültak, "2019 yılında pandemiden kaynaklı festivalimizi yapamamıştık. Bu sene Eylül ayının sonuna doğru Balık Festivali'ni yapacağız. Festivalimiz de Karaduvar da ülkemizin merak ettiği bir yer haline gelmiş olacak. Buradan tüm Karaduvarlı hanımefendilere sesleniyorum. Festival zamanı hiçbir kira bedeli almadan Karaduvar'a has yapacağınız tüm ürünlerin satışlarına izin verilen stantları da Karaduvarlı kardeşlerimize, annelerimize vereceğiz. Hem esnafımız hem kadınlar buradan gelir elde edecekler" şeklinde konuştu.