Kavuncu’ya saldıran İYİ Parti sempatizanı çıktı

İstanbul Bakırköy'de bir televizyon programı çıkışında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı İsmail Buğra Kavuncu'ya Cuma günü saat 14.00 sıralarında yumrukla saldıran S.O.(21) Silivri'de yakalandı. Emniyet'e götürülen şüphelinin İyi Parti sempatizanı olduğu öğrenilirken ifadesinde; partiden olaylı bir şekilde ayrılan ve parti kurma aşamasında olan İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ'ın, Buğra Kavuncu'ya yönelik FETÖ üyesi olduğu yönündeki söylemlerinden etkilendiği ortaya çıktı.



ANTİPATİK BULMAYA BAŞLAMIŞ



İfadesinde, Özdağ'ın açıklamalarından sonra Kavuncu'ya karşı bir antipatisinin oluştuğunu iddia eden şüpheli S.O., saldırının yaşandığı gün Bakırköy'e bir işini halletmek için gittiğini söyledi. S.O. ifadesinin devamında, şans eseri İstanbul İyi Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya rast geldiğini, kendisini antipatik bulduğu için vurduğunu ve daha sonra ise yaya olarak olay yerinden uzaklaştığını söyledi.