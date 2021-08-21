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Giriş Tarihi: 21.8.2021 17:39 Son Güncelleme: 21.8.2021 17:40

Kavuncu’ya saldıran İYİ Parti sempatizanı çıktı

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Kavuncu’ya saldıran İYİ Parti sempatizanı çıktı

Katıldığı bir televizyon programı çıkışında saldırıya uğrayan İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya saldıran şüpheli S.O. (21) Silivri’de yakalandı. Gözaltına alınan S.O.’nun İyi Parti sempatizanı olduğu öğrenilirken, saldırıyı partiden olaylı bir şekilde ayrılan ve yeni parti kurma çalışmalarına başlayan Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın, Kavuncu’ya  yönelik FETÖ üyesi olduğu yönündeki söylemlerinden etkilenerek gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

İstanbul Bakırköy'de bir televizyon programı çıkışında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı İsmail Buğra Kavuncu'ya Cuma günü saat 14.00 sıralarında yumrukla saldıran S.O.(21) Silivri'de yakalandı. Emniyet'e götürülen şüphelinin İyi Parti sempatizanı olduğu öğrenilirken ifadesinde; partiden olaylı bir şekilde ayrılan ve parti kurma aşamasında olan İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ'ın, Buğra Kavuncu'ya yönelik FETÖ üyesi olduğu yönündeki söylemlerinden etkilendiği ortaya çıktı.

ANTİPATİK BULMAYA BAŞLAMIŞ

İfadesinde, Özdağ'ın açıklamalarından sonra Kavuncu'ya karşı bir antipatisinin oluştuğunu iddia eden şüpheli S.O., saldırının yaşandığı gün Bakırköy'e bir işini halletmek için gittiğini söyledi. S.O. ifadesinin devamında, şans eseri İstanbul İyi Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya rast geldiğini, kendisini antipatik bulduğu için vurduğunu ve daha sonra ise yaya olarak olay yerinden uzaklaştığını söyledi.

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Kavuncu’ya saldıran İYİ Parti sempatizanı çıktı
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