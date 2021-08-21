Prof. Dr. Mustafa Kurt kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Marmara Üniversitesi yeni rektörü Mustafa Kurt biyografisi, akademik kariyeri ve görevleri!

Başkan Erdoğan tarafından Marmara Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Mustafa Kurt biyografisi ve akademik kariyeri ile araştırma konusu haline geldi. Marmara Üniversitesi'nin yeni rektörü Mustafa Kurt'un hayatına ilişkin detaylar bu noktada "Marmara Üniversitesi Yeni Rektörü Mustafa Kurt kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?" sorularıyla gündeme taşındı. İşte detaylar...