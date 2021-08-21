Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Prof. Dr. Mustafa Kurt kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Marmara Üniversitesi yeni rektörü Mustafa Kurt biyografisi, akademik kariyeri ve görevleri!
Giriş Tarihi: 21.8.2021 07:04 Son Güncelleme: 21.8.2021 07:04

Prof. Dr. Mustafa Kurt kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Marmara Üniversitesi yeni rektörü Mustafa Kurt biyografisi, akademik kariyeri ve görevleri!

Prof. Dr. Mustafa Kurt kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Marmara Üniversitesi yeni rektörü Mustafa Kurt biyografisi, akademik kariyeri ve görevleri!

Prof. Dr. Mustafa Kurt, gelen son dakika haberi ile Marmara Üniversitesi yeni rektörü oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan bu atamalarda, Marmara Üniversitesi'nin yanı sıra, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne de yeni atama gerçekleşti. Bu noktada, Prof. Dr. Mustafa Kurt biyografisi ve akademik kariyeri merak konusu oldu. Öğrenciler başta olmak üzere, milyonlarca vatandaş Prof. Dr. Mustafa Kurt’nin hayatı, ailesi, yaşı, memleketi ve kariyeri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte detaylar...

Başkan Erdoğan tarafından Marmara Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Mustafa Kurt biyografisi ve akademik kariyeri ile araştırma konusu haline geldi. Marmara Üniversitesi'nin yeni rektörü Mustafa Kurt'un hayatına ilişkin detaylar bu noktada "Marmara Üniversitesi Yeni Rektörü Mustafa Kurt kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?" sorularıyla gündeme taşındı. İşte detaylar...

Prof. Dr. Mustafa Kurt, 1981- 1985 yıllarında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nde lisans eğitimi aldı. Kurt, Marmara Üniversitesi'nde 1985- 1987 yıllarında yüksek lisans, 1987- 1993 yıllarında ise doktora yaptı. Kurt, Marmara Üniversitesi'nde 2002- 2013 senelerinde Prof. Dr. unvanıyla Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü'nde görev aldı. Kurt, 2013'ten beridir Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nde görev alıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Prof. Dr. Mustafa Kurt kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Marmara Üniversitesi yeni rektörü Mustafa Kurt biyografisi, akademik kariyeri ve görevleri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA