MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin her yerde etkin ve kararlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Terörle mücadelemiz her yerde etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.