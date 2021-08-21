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Giriş Tarihi: 21.8.2021 18:53 Son Güncelleme: 21.8.2021 19:00

MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde 1 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin her yerde etkin ve kararlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Terörle mücadelemiz her yerde etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi
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