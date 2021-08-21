MSB görüntüleri paylaştı! Mehmetçik’ten Kabil’de çocuklara yardım eli

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk askerinin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki çocuklarla ilgilendiği anlara ilişkin fotoğrafları paylaştı. Bakanlığın paylaşımında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine de yer verildi.

İşte o paylaşım:

"Afganistan/Kabil... Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)"