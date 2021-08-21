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Giriş Tarihi: 21.8.2021 22:54

MSB görüntüleri paylaştı! Mehmetçik'ten Kabil'de çocuklara yardım eli

AA
MSB görüntüleri paylaştı! Mehmetçik’ten Kabil’de çocuklara yardım eli

Milli Savunma Bakanlığı, Türk askerinin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki çocuklarla ilgilendiği anlara ilişkin fotoğrafları paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir." sözlerine de yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk askerinin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki çocuklarla ilgilendiği anlara ilişkin fotoğrafları paylaştı. Bakanlığın paylaşımında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine de yer verildi.

İşte o paylaşım:

"Afganistan/Kabil... Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)"

MEHMETÇİK'İN FARKI

Mehmetçik çocuklarla yakından ilgilenirken akıllara ABD askerlerinin görüntüsü geldi.

ABD askerlerinin dün duvarın üstünden Afgan bebekleri adeta bir poşet gibi çekip aldığı görüntüler basına yansımış tüm dünyada tepki uyandırmıştı.

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MSB görüntüleri paylaştı! Mehmetçik'ten Kabil'de çocuklara yardım eli
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