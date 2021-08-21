Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze mi uzaktan mı olacak? Şeklindeki sorulara ilişkin yanıt için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan son yaptığı açıklamada 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin kararın Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ile verileceğini ifade etmişti. Bu noktada milyonlarca öğrenci ve veli "Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze mi uzaktan eğitim mi olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kabine Toplantısı sonrası okullarla ilgili kararların detayları...
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KABİNE SONRASI YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 6 Eylül'de okulların açılacağını ifade ederken aşı olmayan öğretmen ve üniversite öğrencileri için haftada iki kez PCR testi zorunluluğunun geleceğini ifade etti.
Bakan Özer'den de açıklama geldi;
"Okullarımızı 6 Eylül'de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacağız." ifadelerini kullanan Milli Eğitim Bakanı tüm kademelerin açılacağını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak.
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kendisi ile görüşen milletvekillerine okulların zamanında açılması konusunda kararlı oldukları ve bunun için Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmalarını sürdürdükleri mesajı verdi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı hazırlık yüz yüze eğitimin başlaması yönünde. Yani bütün ilk ve ortaöğretimde tüm sınıflar normal zamanda eğitime başlayacak ve öğrenciler 5 gün okula devam edecek. Şu anda hibrit model seçenekler arasında bulunmuyor. Ancak delta varyantı nedeniyle vaka sayılarının çok tırmanması halinde böyle seçeneğin tekrar gündeme gelmesi olasılığı da tamamen ortadan kalkmış değil. Normal eğitim nedeniyle okullarda alınması gereken önlemler üzerinde de tek tek duruluyor. Havalandırmalar, teneffüslerin nasıl olacağı, öğrencilerin temasının nasıl daha aza indirileceği, PCR testleri, servisler ve aşılar ile ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor.
Yüz yüze eğitime dair Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun hazırlık yaptığını ifade etti. Koca, şunları söyledi;
Bu hazırlığı Milli Eğitim Bakanlığımız ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığımız ile istişare ederek uygulamaya hazır hale getireceğiz. Daha önce de belirttiğim gibi okullarımızda yüz yüze eğitim ve bunun sürekliliği tek hedefimiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların durumu hakkında şunları söyledi:
"Bakanımla bu konuyu görüştük. İnşallah yüz yüze eğitim olacak. Yavrularımız öğretmenleriyle birlikte eğitim görecekler."