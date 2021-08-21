BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KABİNE SONRASI YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 6 Eylül'de okulların açılacağını ifade ederken aşı olmayan öğretmen ve üniversite öğrencileri için haftada iki kez PCR testi zorunluluğunun geleceğini ifade etti.

Bakan Özer'den de açıklama geldi;

"Okullarımızı 6 Eylül'de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacağız." ifadelerini kullanan Milli Eğitim Bakanı tüm kademelerin açılacağını bildirdi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak.

Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kendisi ile görüşen milletvekillerine okulların zamanında açılması konusunda kararlı oldukları ve bunun için Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmalarını sürdürdükleri mesajı verdi.