Sıfır araba otomobil fiyatları vergi matrahındaki indirimin ardından milyonların gündemindeki yerini almıştı. Uzunca bir süredir fiyatlardaki indirimle beraber araç satışlarında ciddi bir artış gözlemlenirken sıfır araba fiyatları 2021 araştırmaları da hız kazandı. Bu noktada alım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyen vatandaşlar "2021 Sıfır araba fiyatları ne kadar, kaç TL ve ÖTV indirimi olan arabalar hangileri?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. İşte ÖTV indirimi sonrası Renault, Hyundai, Fiat, Toyota, Dacia, Honda, Kia, Nissan, Opel otomobil fiyatları ve detaylar...
YENİ ORANLAR BELLİ OLDU!
Resmi Gazete'de yer alan oranlara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi.
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu otomobillerde uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri aynı kaldı.
|Marka/Model
|Eski Fiyat (TL)
|Yeni Fiyat (TL)
|Düşüş (TL)
|Fiat Egea Urban 1.6 M.Jet 130 HP
|285,900
|238,251
|47,649
|Fiat Egea Lounge 1.6 M.Jet 130 HP
|295,900
|246,584
|49,316
|Fiat Yeni Egea Hatchback Urban 1.6 M.Jet 130 HP
|293,900
|244,917
|48,983
|Fiat Yeni Egea Hatchback Lounge 1.3 M.Jet 95 HP
|282,900
|235,750
|47,150
|Fiat Yeni Egea Hatchback Lounge 1.6 M.Jet 130 HP
|303,900
|253,250
|50,650
|Fiat Yeni Egea Station Wagon Urban 1.6 M.Jet 130 HP
|299,900
|249,917
|49,983
|Fiat Yeni Egea Station Wagon Lounge 1.0 Firefly 100 HP
|280,900
|234,083
|46,818
|Fiat Yeni Egea SW Lounge 1.3 M.Jet 95 HP
|290,900
|242,417
|48,483
|Fiat Yeni Egea SW Lounge 1.6 M.Jet 130 HP
|309,900
|258,250
|51,650
|Fiat Yeni Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP
|299,900
|249,917
|49,983
|Fiat Yeni Egea Cross Lounge 1.0 Firefly 100 HP
|280,900
|234,083
|46,818
|Fiat Yeni Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP
|309,900
|258,250
|51,650
|Fiat 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT
|278,900
|232,417
|46,483
|Fiat 500X Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT
|318,100
|265,084
|53,016
|Toyota Corolla Dream 1.5 Benzinli Manuel
|288,950
|240,791
|48,159
|Toyota Corolla Dream 1.5 Benzinli Otomatik
|297,400
|247,834
|49,566
|Toyota Corolla Flame 1.5 M
|306,100
|255,084
|51,016
|Toyota Corolla Flame 1.5 Multidrive Otomatik
|317,350
|264,457
|52,893
|Toyota Corolla Dream 1.2 Multdrive S
|311,350
|259,459
|51,891
|Toyota Yaris Dream 1.5 M.drive S
|279,250
|232,709
|46,541
|Toyota Yaris Dream 1.5 X-Pack M.drive S
|285,600
|238,000
|47,600
|Toyota Yaris Flame 1.5 M.drive S
|296,000
|246,667
|49,333
|Renault Megane Sedan Joy 1.3 EDC 140 bg
|301,900
|251,582
|50,318
|Renault Captur Touch 1.0 Tce 90 bg Manuel
|312,000
|260,001
|51,999
|VW Golf 1.0 TSI PS Manuel
|289,200
|241,000
|48,200
|Ford Focus Trend X 1.5 Ti-VCT 123PS M
|280,500
|233,750
|46,750
|Ford Focus Trend X 1.5 Ti-VCT 123PS M 5 Kapı
|288,600
|240,501
|48,099
|Ford Focus Trend X 1.5 Ti-VCT 123PS Otomatik
|305,300
|254,416
|50,884
|Ford Focus Trend X 1.5 Ti-VCT 123PS Otomatik 5 Kapı
|308,300
|256,917
|51,383
|Dacia Logan Ambiance 1.5 Blue dCi 95 hp
|291,900
|243,249
|48,651
|Dacia Logan Stepway 1.5 Blue dCi 115 hp
|303,000
|252,499
|50,501
|Dacia Duster Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4
|296,900
|247,416
|49,484
|Dacia Duster Comfort 1.5 Blue dCi 95
|303,000
|252,499
|50,501
|Peugeot Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8
|295,000
|245,834
|49,166
|Peugeto Yeni 208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8
|313,000
|260,833
|52,167
|Peugeot Yeni 208 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
|287,000
|239,166
|47,834
|Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT
|279,000
|232,500
|46,500
|Peugeot 2008 ALLURE BUSINESS DYNAMIC 1.2 PureTech 130hp MT
|288,000
|240,000
|48,000
|Peugeot 2008 ALLURE ROAD TRIP DYNAMIC 1.2 PureTech 130hp MT
|289,000
|240,833
|48,167
|Peugeot 2008 ALLURE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 110hp MT
|306,000
|255,000
|51,000
|Peugeot 2008 ALLURE BUSINESS DYNAMIC 1.5 BlueHDi 110hp MT
|311,000
|259,167
|51,833
|Peugeot 2008 ALLURE ROAD TRIP DYNAMIC 1.5 BlueHDi 110hp MT
|312,000
|260,001
|51,999
|Peugeot 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik
|292,000
|243,333
|48,667
|Peugeot 308 ALLURE SPORT 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 Tam Otomatik
|311,000
|259,167
|51,833
|Peugeot 308 STYLE TECH 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 Tam Otomatik
|314,000
|261,666
|52,334
|Hyundai i20 Style Plus 1.0 T-GDI 48V 7 İleri DCT
|283,234
|236,028
|47,206
|Hyundai i20 Elite Plus 1.4 MPI 6 İleri Otomatik
|285,550
|237,959
|47,591
|Hyundai Kona Style 1.0 T-GDI 7 İleri DCT
|297,250
|247,708
|49,542
|Hyundai Elantra STYLE COMFORT 1.6MPI CVT
|298,000
|248,333
|49,667
|Hyundai Bayon Elite 1.4MPI 6 AT (Benzinli)
|282,000
|234,999
|47,001
|Hyundai Bayon Style 1.0T 7 DCT (Benzinli)
|296,000
|246,667
|49,333
|Skoda Kamiq Elite 1.0 TSI 110 PS DSG
|302,500
|252,083
|50,417
|Skoda Scala Elite 1.0 TSI 115 PS DSG
|288,100
|240,083
|48,017
|Skoda Scala Premium 1.0 TSI 110 PS DSG
|316,800
|264,001
|52,799
|Opel Astra HB Edition 1.2 Benzinli MT-6 110 HP
|289,500
|241,249
|48,251
|Opel Corsa Elegance 1.2 Benzinli AT-8 100 HP
|281,900
|234,916
|46,984
|Opel Corsa Ultimate 1.2 Benzinli AT-8 130 HP
|299,900
|249,917
|49,983
|Citroen C3 Aircross Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP-EAT6
|300,000
|250,000
|50,000
|Citroen C3 Aircross Feel Bold 1.5 BlueHDi 120 HP - EAT6
|317,000
|264,167
|52,833
|Honda Civic Sedan Elegance 1.6L Benzin Otomatik
|312,600
|260,447
|52,153
|Honda Civic Sedan Elegance 1.6L ECO Otomatik
|318,000
|265,001
|52,999
|Kia Stonic Elegance
|284,500
|237,083
|47,417
|Kia Stonic Elegance Konfor
|297,900
|248,250
|49,650
|Kia Stonic Elegance Design Pack
|297,900
|248,250
|49,650
|Kia Stonic Prestige
|315,900
|263,250
|52,650
|Kia Sportage 1.6 132 PS Manuel
|292,900
|244,083
|48,817
|Nissan Micra Tekna 1.0 IG-T 92 CVT
|285,200
|237,667
|47,533
|Nissan Micra Platinum 1.0 IG-T 92 CVT
|313,000
|260,833
|52,167
|Nissan Juke Tekna 1.0 DIG-T 115 Düz Vites
|291,800
|243,166
|48,634