Pist asfaltında deformasyon oluştu, hava ulaşımında aksaklık yaşandı

Trabzon Havalimanında pistte oluşan çatlaklıktan dolayı hava ulaşımında uçuşlar yaklaşık 3 saatlik aksaklığın ardından normale döndü.

Edinilen bilgiye göre, havalimanı pistinin sonuna doğru olan bölgede asfaltta deformasyon tespit edilmesi üzerine önlem amacıyla uçuş trafiği durduruldu. Sorunun çözümü için havalimanına Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve ilgili kurum ekipleri sevk edildi. Ekipler deformasyon olan alandaki çalışmaları sürdürürken, bazı uçaklar Ordu-Giresun Havalimanı ile Samsun Çarşamba Havalimanına yönlendirildi. Pistteki sorundan dolayı uçuşlardaki aksamalar nedeniyle iç hat ve dış hat terminallerinde yoğunluk oluştu. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından havalimanı uçuşa açıldı ve seferler yapılmaya başlandı.