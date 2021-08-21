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Giriş Tarihi: 21.8.2021 18:11

Son dakika: Türkiye corona virüs vaka, vefat ve iyileşen sayısı kaç oldu? 21 Ağustos bugün günlük korona tablosu ile vaka sayısı son durum!

Son dakika: Türkiye corona virüs vaka, vefat ve iyileşen sayısı kaç oldu? 21 Ağustos bugün günlük korona tablosu ile vaka sayısı son durum!

Sağlık Bakanlığı'nca salgının ilk günlerinden bu yana yayınlanmakta olan Türkiye corona virüs vaka sayısı ve günlük korona tablosu bugün de binlerce vatandaşın gündeminde yer aldı. Atılan normalleşme adımlarıyla beraber sürecin devam edebilmesi açısında vakalardaki son durum büyük önem taşıyor. Bu kapsamda "21 Ağustos 2021 Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu?" sorusu da yanıt aramaya başladı. Türkiye corona virüs vaka sayısı içeren günlük tablo için gözler Bakan Koca'dan gelecek son dakika açıklamasında…

Salgın sürecine dair verilerin paylaşıldığı günlük koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüs vaka sayısı için gözler Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz günün verilerine göre; 293 bin 252 kişiye uygulanan testten 19 bin 918 kişide koronavirüs tespit edilmiş, 204 vatandaşımız ise salgın nedenli olarak hayatını kaybetmişti. Bu noktada "21 Ağustos Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Bugüne ilişkin coronavirüs vaka sayısı verileri ve tüm gelişmeler...

20 AĞUSTOS VAKA SAYISI

19 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 320

VEFAT SAYISI: 216

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 743

18 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 944

VEFAT SAYISI: 168

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 537

17 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 21 bin 692

VEFAT SAYISI: 183

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 636

16 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 163

VEFAT SAYISI: 165

İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 642

15 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 847

VEFAT SAYISI: 154

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 426



14 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 949

VEFAT SAYISI: 145

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 364

13 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 21 bin 372

VEFAT SAYISI: 157

İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 492

12 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 261

VEFAT SAYISI: 138

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 685

11 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 356

VEFAT SAYISI: 128

İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 363

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Son dakika: Türkiye corona virüs vaka, vefat ve iyileşen sayısı kaç oldu? 21 Ağustos bugün günlük korona tablosu ile vaka sayısı son durum!
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