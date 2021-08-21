Son dakika: Türkiye corona virüs vaka, vefat ve iyileşen sayısı kaç oldu? 21 Ağustos bugün günlük korona tablosu ile vaka sayısı son durum!

Salgın sürecine dair verilerin paylaşıldığı günlük koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüs vaka sayısı için gözler Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz günün verilerine göre; 293 bin 252 kişiye uygulanan testten 19 bin 918 kişide koronavirüs tespit edilmiş, 204 vatandaşımız ise salgın nedenli olarak hayatını kaybetmişti. Bu noktada "21 Ağustos Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Bugüne ilişkin coronavirüs vaka sayısı verileri ve tüm gelişmeler...
20 AĞUSTOS VAKA SAYISI
VAKA SAYISI: 19 bin 320
VEFAT SAYISI: 216
İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 743
VAKA SAYISI: 19 bin 944
VEFAT SAYISI: 168
İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 537
VAKA SAYISI: 21 bin 692
VEFAT SAYISI: 183
İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 636
VAKA SAYISI: 18 bin 163
VEFAT SAYISI: 165
İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 642
VAKA SAYISI: 18 bin 847
VEFAT SAYISI: 154
İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 426
VAKA SAYISI: 19 bin 949
VEFAT SAYISI: 145
İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 364
VAKA SAYISI: 21 bin 372
VEFAT SAYISI: 157
İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 492