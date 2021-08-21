Son dakika: Türkiye corona virüs vaka, vefat ve iyileşen sayısı kaç oldu? 21 Ağustos bugün günlük korona tablosu ile vaka sayısı son durum!

Salgın sürecine dair verilerin paylaşıldığı günlük koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüs vaka sayısı için gözler Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz günün verilerine göre; 293 bin 252 kişiye uygulanan testten 19 bin 918 kişide koronavirüs tespit edilmiş, 204 vatandaşımız ise salgın nedenli olarak hayatını kaybetmişti. Bu noktada "21 Ağustos Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Bugüne ilişkin coronavirüs vaka sayısı verileri ve tüm gelişmeler...