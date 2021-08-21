Sters oyuncakları Z kuşağının gözdesi oldu

Stres oyuncakları olarak bilinen popitler çocukların ve gençlerin ilgi odağı oldu. Genellikle 10 yaş üstü çocuklarda görülen stres oyuncakları çağımızın getirdiği olumsuz faktörlerden dolayı çok talep gördü.

Oyuncağın sakinleştirici etkisi olduğunu ifade eden İzmitli esnaf Metin Çukur, "Popitler stres oyuncağı diye geçiyor. Genellikle 10 ve 15 yaş aralığı şuanda bu oyuncaklara kilitlenmiş durumda. Çocukların üzerinde nasıl bir etki bıraktığını bilmiyoruz. Yararının da zararının da araştırılmasından yanayız. Çok fazla çeşitleri var. Çocuklar daha çok renkli oyuncakları sevdiği için rengârenk olanlarını tercih ediyor.

Tabi ki modeline göre de fiyatları değişiyor. Genellikle 15-25 TL aralığındaki popitler tercih ediliyor. Bu oyuncaklar çocuklar arasında yeni bir akım oluşturdu diyebiliriz" dedi.