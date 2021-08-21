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Giriş Tarihi: 21.8.2021 10:17

Sters oyuncakları Z kuşağının gözdesi oldu

ABBAS ÇAKAR
Sters oyuncakları Z kuşağının gözdesi oldu

Son dönemlerde 10-15 yaş aralığındaki çocukların büyük ilgisini çeken “popit” isimli stres atma oyuncağı çok fazla talep görüyor. Ebeveynler arasında da çok konuşulan stres oyuncaklarının her renkte ve şekilde özellikleri bulunuyor.

Stres oyuncakları olarak bilinen popitler çocukların ve gençlerin ilgi odağı oldu. Genellikle 10 yaş üstü çocuklarda görülen stres oyuncakları çağımızın getirdiği olumsuz faktörlerden dolayı çok talep gördü.

Oyuncağın sakinleştirici etkisi olduğunu ifade eden İzmitli esnaf Metin Çukur, "Popitler stres oyuncağı diye geçiyor. Genellikle 10 ve 15 yaş aralığı şuanda bu oyuncaklara kilitlenmiş durumda. Çocukların üzerinde nasıl bir etki bıraktığını bilmiyoruz. Yararının da zararının da araştırılmasından yanayız. Çok fazla çeşitleri var. Çocuklar daha çok renkli oyuncakları sevdiği için rengârenk olanlarını tercih ediyor.

Tabi ki modeline göre de fiyatları değişiyor. Genellikle 15-25 TL aralığındaki popitler tercih ediliyor. Bu oyuncaklar çocuklar arasında yeni bir akım oluşturdu diyebiliriz" dedi.

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Sters oyuncakları Z kuşağının gözdesi oldu
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