TSK kullanmaya başladığı zırhlı araca 2 ülkeden ciddi talep geldi

ARAÇLARIN ÜZERİNE ANTİ-TANK SİLAH TAŞIYAN KULELER GELİŞTİRİLDİ

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, AA muhabirine, projenin 2 araç gibi gözükse de 4 farklı ürünü içerdiğini söyledi. Bu kapsamda 2 silah kulesi ve 2 araç geliştirdiklerini belirten Kurt, paletli, 17 ton sınıfındaki Kaplan STA ve Pars 4x4 araçlarının üzerinde anti-tank silah taşıyan kuleler olduğunu bildirdi.

Kurt, "2 kule olmasının nedeni, envanterdeki kornet anti-tank füzelerinin kullanılması talep edildi. Öncelikli kornet atabilen kuleleri geliştirdik. Aynı kule altyapısı içinde bilahare ROKETSAN'ın OMTAS kulelerinin de kullanılması öngörüldü. Basit değişikliklerle her iki füzeyi atacak şekilde kuleler tasarlandı." dedi.