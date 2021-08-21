Uluslararası suç çetesine operasyon! Sanal oyunla insanları dolandırdılar

Edinilen bilgiye göre, 8 Ağustos saat 00.44 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Dereağzı Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde bulunan bir adreste uluslararası suç çetesinin Türkiye ayağını oluşturan 30'dan fazla Çin vatandaşının bu evi hücre evi olarak kullandıkları bilgisi alındı.

Çete liderinin bu gece evi değiştireceği ihbarı üzerine Göçmen Kaçakçılığı Ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekip bahse konu adrese intikal etti.

Adres bir müddet izlenirken bahse konu adresin müstakil yapıda 3 katlı villa olduğu, dışarıdan görülebildiği kadarıyla içerisinde erkek ve kadın şahısların dış görünüş itibarıyla Çin uyruklu oldukları anlaşıldı.

Adrese yapılan arama neticesinde, 10 kadın ve 60 erkek olmak üzere toplam 70 Çin uyruklu yabancı şahıs yakalandı. İkamette yapılan aramada 170 adet cep telefonu, 19 adet kurulu halde çalışır modem, 8 laptop ve bir adet tabletin ikamet içerisine dizayn edilen masalar üzerinde çalışır vaziyette oldukları görüldü.

Bu cihazlarla kuvvetle muhtemel kripto para yapılışından şüphe duyulması üzerine malzemelere el konulurken Çin uyruklu 70 şahıs adli/ idarî işlemlerin yapılabilmesi için gözaltına alındı, haklarında tahkikat başlatıldı. İkamette yapılan aramada 41 adet cep telefonu, 10 adet laptop, 6 adet bilgisayar kasası ele geçirildi.

ŞANS OYUNU OYNATIP DOLANDIRDILAR

Mağdur ifadesinde kullandıkları Çin yasal sohbet sitesinde kadın profili ile evlilik ve para ihtiyacı belirterek hesap açtıklarını, kullanıcı hesabından maddi durumu iyi olan üyeler ile kendilerinin yönettiği başka bir internet uygulamasına sevk ederek burada üye kişilerin güvenini kazanarak şans oyunu oynatmak suretiyle para yatırmaları sağladıkları belirli bir limite geldiklerinde şahıslar kazandıkları parayı çekmek istediklerinde hesaplarında bulunan paranın yüzde 30 oranında vergi istediklerini, çekmek istedikleri paradan daha fazla meblağlarda oyun oynatma zorunluluğuna tabi tuttukları ve kazanmış oldukları paraları şahıslara vermediklerini, daha sonra kazanılan paraların banka karekodları vasıtasıyla Flipinler'de bulunan örgüt ortakları gönderdikleri ve burada aklanan paranın şirketin patronunun hesabına aktarılmak suretiyle dolandırıcılık yaptıklarını, kendilerinin bahse konu adreste bu bulunmaların amacı ve bu işin yöntemin bu olduğunu beyan etti.

Konu ile ilgili olarak yapılan çok yönlü çalışmalarda ve alınan mağdur beyanlarında yukarıda adı geçen 10 şahsın dosya kapsamında şüpheli oldukları tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar Şube Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından tutuklamaya sevk edildi ve mahkemece tutuklandı.