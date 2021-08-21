YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bilindiği üzere 5-20 Ağustos tarihleri aralığında başvurular alınmıştı. Bu noktada ise "2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?" soruları bugün sabah saatleriyle beraber adayların gündemindeki yerini aldı. Kayıt işlemlerinin 4-8 Eylül tarihleri aralığında yapılacağı bildirildiğinden sonuçların da kısa zaman içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre; 2021 YKS tecihleri ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi? İşte detaylar...