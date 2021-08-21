Yörüklerin yolları yapılıyor, üretimin önündeki engeller kaldırılıyor

Mersin Erdemli'de Torosların zirvesinde yaşayan ve bölgede 80 bin küçükbaş hayvan üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunan Yörüklerin yolları yapılıyor. Üretimin önündeki engelleri kaldıran Erdemli Belediyesi, Yörüklerin ulaşımda daha rahat olması için yollarda asfalt ve yol iyileştirme çalışması yapıyor.
Onlar dağların gönüllü bekçileri, ülkenin teminatı Yörükler. Ülke ekonomisi için hem üretiyorlar, hem de bulundukları yerde bayrak vazifesi yapıyorlar. Mersin Erdemli Belediyesi Torosların zirvesinde Yörüklerin hayatlarını kolaylaştırmak için yollar yapıyor, üretimin önündeki engelleri kaldırıyor.
Hayvanlarından ürettikleri ürünleri artık daha rahat götürebilmenin kolaylığını yaşayacak Yörükler durumları "Yörüğün halinden Yörük anlar" sözüyle ifade ediyor.
Torosların zirvesinde Evdilek mahallesinde Belediye ekipleri ile birlikte çalışan, yörükleri çadırlarında ziyaret ederek, tereyağ yapımı yapan, keçi kırkan ve yayıkta ayran yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Ülkenin yılmaz bekçileri olan Yörüklere devletin borcunu ödemenin gayreti içerisinde olduğunu ifade ederek şunları söyledi; "Torosların zirvesindeyiz. 1.650 rakımdayız. Burada 80 bin küçükbaş hayvan üretimi var. Dolayısıyla bu hayvan üretimi, hem ailelerin bütçesine çok ciddi bir katkı, hem de ülke ekonomisine çok ciddi bir destek sunuyor.
Üreten Belediyecilik anlamında bizde burada, hem aile bütçesine, hem de ülke ekonomisine çok ciddi katkısı olan üreticilerimize destek olmak amacıyla, onların yollarını yapıyoruz.
Şuanda 1.650 rakımda yörüklerimizin yollarını asfalt yapıyoruz. Çiftçilerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmak adına, faaliyetlerini en güzel şekilde icra etmeleri adına, burada asfalt hizmetini çiftçilerimizin ayağına getirdik.
Biz insanlarımız için üreten, çalışan, Ülke ekonomisine katkı sunan insanlarımız için ne yapsak gerçekten az ama bu devletin onlara olan borcunu bir nebze olsun ödemenin gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.
"ÜRETİMİN ÖNÜNDE Kİ ENGELLER KALDIRILIYOR"
Yörükler için yolun önemine dikkat çeken Evdilek Mahalle Muhtarı Durhasan Eser, " Burası Evdilek Göz mevki. Evdilek Göz mevkiinde ki hayvancılık yapan yörüklerimizin yolları asfaltlanıyor. Evvela Mükerrem başkanımızdan çok çok teşekkür ederim.
Evdilek 8 tane köyün yaylasını barındırıyor. 1.650 rakımından 2.200 rakıma kadar hayvancılık yapılıyor. Yerleşim yeri var. Buradaki insanların hayvanlarıyla sütünden, suyundan, yemini getirip götürmesinde genelde yol lazım. Erdemli Belediye Başkanımız Mükerrem Tollu'nun Bu yolların yapılmasında hizmeti vardır. Allah razı olsun" diye konuştu.
Yolları yapılan Yörükler ise durumdan oldukça memnun. Durumdan memnuniyetini ifade eden yörükler, "Yörüğün halinden başkanımız anlıyor. Sağ olsun var olsun. Başkanımızdan Allah razı olsun. Her zaman yanımızda. Yörük olduğu için, Yörüğü bildiği için, buradan gittiği için her zaman bize yardımcı olur. Yolumuzda, izimizde, yaramızda, acımızda hep bizimle birlikte Sonsuz teşekkür ederiz. Var olsun, sağlık selamet versin, güç versin, devam etsin" diye konuştu.
Başkan Mükerrem Tollu İşlerin hızlı yürümesi adına ekiplerle birlikte geceyi kurulan çadırda geçiriyor, karavanın başına geçerek yemek dağıtımı yapıyor onlarla sohbet ederek motivasyonlarına katkıda bulunuyor.