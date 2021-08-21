Yörüklerin yolları yapılıyor, üretimin önündeki engeller kaldırılıyor

Torosların zirvesinde Evdilek mahallesinde Belediye ekipleri ile birlikte çalışan, yörükleri çadırlarında ziyaret ederek, tereyağ yapımı yapan, keçi kırkan ve yayıkta ayran yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Ülkenin yılmaz bekçileri olan Yörüklere devletin borcunu ödemenin gayreti içerisinde olduğunu ifade ederek şunları söyledi; "Torosların zirvesindeyiz. 1.650 rakımdayız. Burada 80 bin küçükbaş hayvan üretimi var. Dolayısıyla bu hayvan üretimi, hem ailelerin bütçesine çok ciddi bir katkı, hem de ülke ekonomisine çok ciddi bir destek sunuyor.

Üreten Belediyecilik anlamında bizde burada, hem aile bütçesine, hem de ülke ekonomisine çok ciddi katkısı olan üreticilerimize destek olmak amacıyla, onların yollarını yapıyoruz.

Şuanda 1.650 rakımda yörüklerimizin yollarını asfalt yapıyoruz. Çiftçilerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmak adına, faaliyetlerini en güzel şekilde icra etmeleri adına, burada asfalt hizmetini çiftçilerimizin ayağına getirdik.

Biz insanlarımız için üreten, çalışan, Ülke ekonomisine katkı sunan insanlarımız için ne yapsak gerçekten az ama bu devletin onlara olan borcunu bir nebze olsun ödemenin gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.